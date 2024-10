Grizzlies anuncia mudança em contrato de Scotty Pippen

O Memphis Grizzlies acertou uma mudança no contrato de Scotty Pippen Jr. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador passou de um acordo two-way para um padrão da NBA. Então, será membro fixo do elenco em 2024/25. O novo acerto seria de múltiplos anos, ainda segundo o jornalista.

Filho da lenda Scottie Pippen, o armador do Grizzlies chegou à NBA após não ter sido selecionado no Draft de 2022. Inicialmente, ele assinou um contrato de duas vias com o Los Angeles Lakers, onde realizou somente seis partidas na liga. Pela equipe, ele teve médias de 2.3 pontos, 0.7 rebote e 0.3 assistências.

Em janeiro deste ano, Scotty Pippen assinou seu primeiro contrato com o Grizzlies. Na ocasião, ele chegou para recompor um elenco que sofreu uma série de lesões. Desse modo, foi titular em 16 das 21 partidas que realizou pela equipe. Com 25.7 minutos de média, ele terminou o ano 12.9 pontos, 4.7 rebotes e 3.2 assistências.

O bom despenho o garantiu o acordo de duas vias para 2024/25. Desse modo, ele poderia jogar tanto na NBA como na G League, pelo Memphis Hustle.

Entretanto, o armador de 23 anos conquistou nos últimos meses a mudança contratual. Primeiro, na Summer League, ele alcançou um desempenho impressionante e terminou como parte do time ideal do torneio. Durante a competição, ele registrou médias de 19.3 pontos, 3.8 rebotes, 7.8 assistências e 3.5 roubos de bola.

Após o torneio de verão, inclusive, Pippen revelou que havia conversado com o Grizzlies em busca de um contrato fixo. Inicialmente, as negociações não avançaram. No entanto, o bom desempenho na pós-temporada, com médias de 10.3 pontos e 4.5 assistências em quatro partidas o credenciaram para o acordo.

“Tenho conversado com (o gerente geral dos Grizzlies, Zach Kleiman) e o treinador Taylor (Jenkins). Eles têm sido bastante transparentes comigo sobre os próximos passos. Definitivamente, há um caminho para eu conseguir essa vaga no elenco. Então estou apenas tentando dar o meu melhor nos treinamentos, competir e fazer o que for possível para garantir essa vaga,” disse Pippen, durante o Media Day.

Por fim, com o acerto, o Grizzlies fica somente com uma vaga restante em seu elenco principal. A estreia da franquia na próxima temporada acontece no dia 23 de outubro, contra o Utah Jazz, fora de casa. Após um ano ruim, então, a expectativa é de que o time possa brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste.

