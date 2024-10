“Pick-and-roll entre Ja Morant e Zach Edey vai ser mortal”, avisa Marcus Smart

Uma dupla inesperada que gera muita expectativa para a próxima temporada é o astro Ja Morant e o calouro Zach Edey. O armador prepara a sua volta às quadras depois de quase um ano de recuperação física e comportamental. O pivô, por sua vez, já chegou como um dos maiores atletas da NBA. Ninguém pode cravar nada ainda, mas Marcus Smart faz uma previsão: problemas… para os adversários.

“Os pick-and-rolls entre ambos são ser mortais, cara. Afinal, eu acho que vai criar ainda mais espaço para todos jogarem aqui. Nós já vimos e sabemos o que Ja pode fazer com o mínimo de liberdade que a defesa ceda. Só imagine, então, o que ele poderá produzir com o espaço que alguém do tamanho que Zach pode abrir. Vai ser mortal”, reforçou o companheiro dos dois jogadores no Memphis Grizzlies.

A badalação em torno da dupla Morant-Edey não é recente. Tudo começou logo depois do draft, quando a referência do Grizzlies fez piadas com o tamanho do novo pivô da equipe. Eles já vêm treinando juntos há meses e os vídeos de ambos repercutiram na mídia especializada. É claro que o novato ainda é uma interrogação, mas Smart tem certeza de que vão sentir o seu impacto em quadra cedo.

“Zach tem 2,23m de altura, então isso tem um impacto por si só. Em particular, no lado defensivo. Mas não para por aí. Ele se movimenta muito bem para um atleta com esse tamanho. Além disso, a sua inteligência dentro de quadra é alta demais. E, certamente, ele só tem a melhorar como jogador”, elogiou o especialista defensivo.

Defesa de elite

Zach Edey, como citado por Smart, não vai “facilitar a vida” só de Ja Morant. O gigante chega para compor um sistema defensivo com dois atletas eleitos melhores defensores da liga recentemente. Não só o armador ganhou o prêmio nos últimos três anos, mas o ala-pivô Jaren Jackson também. Na visão de Smart, ter um protetor de aro como o canadense permite que os outros atletas atuem com menos rigidez.

“Zach vai ser bem importante para nós, pois vai permitir que tenhamos mais liberdade na marcação. Com a sua cobertura, Jaren e eu vamos poder entregar tudo o que podemos. Como um vencedor do prêmio de melhor defensor da liga, eu falo que é ótimo ter esse nível de proteção de aro. Eu posso ser bem mais agressivo assim”, projetou o experiente armador.

O Grizzlies esteve entre as seis melhores defesas na liga nas duas temporadas recentes em que foi segundo colocado do Oeste. Smart espera ver algo semelhante agora. “Esse time vai ter um potencial defensivo bem alto. Nós temos o talento necessário e vamos fazer o que for preciso. Então, se mantivermos o foco e encontrarmos o entrosamento ideal, podemos ser realmente bons na marcação”, completou.

Melhorados

Na última campanha, a ausência de Morant e a onda de lesões no elenco levou a uma situação inusitada. O time despencou na classificação, mas, ao mesmo tempo, pôde ver os seus jogadores secundários em funções ofensivas mais proeminentes. Nesse sentido, os resultados foram bem positivos. Smart acredita que a evolução de Jaren Jackson e Desmond Bane, em síntese, também pode impulsionar o Grizzlies em 2025.

“Nós pedimos que Jaren assumisse um papel ofensivo maior na temporada passada. Ele respondeu ao chamado, mas desgastou o corpo. Aprendeu mais sobre si mesmo, assim como sobre a forma como ajudar a equipe. Desmond, da mesma forma, deixou de ser um arremessador para ser um criador de jogadas que trabalha com a bola. Não é mais um jogador unidimensional. Isso é o que precisamos deles”, concluiu o veterano.

