Ja Morant sofre lesão em jogo de pré-temporada da NBA

O Memphis Grizzlies estreou no primeiro jogo pré-temporada da NBA com um susto: a lesão de Ja Morant. Na vitória contra o Dallas Mavericks, o astro saiu com uma contusão no tornozelo após duas torções ao longo da partida. De acordo com Nick Angstadt, do podcast Locked On Network, o camisa 12 saiu mancando após a segunda torção e pediu para deixar a quadra.

A reação de Morant logo causou um susto nos torcedores do Grizzlies. O armador, afinal, é o principal nome da franquia e o seu estado de saúde deve reger a campanha da equipe durante a temporada 2024/25. No ano passado, por exemplo, ele sofreu uma grave lesão no ombro e desfalcou o time em 48 partidas.

A lesão de Ja Morant no jogo de pré-temporada da NBA, contudo, não deve forçar um desfalque. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, os primeiros sinais indicaram somente uma leve torção no tornozelo, que não é grave. O técnico Taylor Jenkins, por sua vez, afirmou que o o armador será avaliado, enquanto o jogador disse que estava bem.

Desse modo, a expectativa é de que Morant tenha uma recuperação rápida e segura. O Grizzlies conta com mais quatro partidas de pré-temporada e pode não utilizar o armador para poupá-lo para a estreia. A abertura do time em 2024/25 acontece no dia 23 de outubro, contra o Utah Jazz, fora de casa.

A estreia, aliás, é com certeza esperada por Morant. Isso porque o astro não joga oficialmente desde janeiro do ano passado. Além disso, ele tem grandes expectativas para a nova temporada da franquia, uma vez que passou por um ano complicado, cercado por suspensões e uma grave lesão.

Para a próxima campanha, Morant espera principalmente um elenco saudável. Além da sua contusão, o Grizzlies também teve desfalques importantes durante o ano passado. Se o contrário acontecer, então, o camisa 12 projeta um potencial título para a sua equipe.

“Quando penso no ano que vem, penso que podemos ser campeões da NBA. Acho que é o nosso objetivo, e sinto que já podemos fazer isso na próxima campanha. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Além disso, precisamos ficar mais saudáveis do que neste ano. Mas acho que é impossível ter tantos problemas como tivemos agora”, brincou o astro.

O otimismo do astro passa pela qualidade do elenco do Grizzlies. Além dele, o time conta com Marcus Smart, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Por fim, a equipe conseguiu também o calouro Zach Edey no último Draft, que deve ocupar a lacuna na posição de pivô da franquia.

“Acho que este é um dos melhores elencos que já tivemos no papel, em questão de profundidade. Afinal, temos muitas opções em todas as posições. Vai ser interessante ver como vai funcionar em quadra”, completou.

