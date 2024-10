Grizzlies já tem problemas com lesões: Jaren Jackson Jr preocupa

Vítima de lesões em 2023/24, o Memphis Grizzlies se aproxima da nova temporada com o provável desfalque de Jaren Jackson Jr. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o ala-pivô sofreu uma lesão no tendão durante o primeiro dia dos treinamentos de pré-temporada. Até o momento, não há um prazo para retorno e ele passará por avaliação nos próximos dias.

A notícia, aliás, não deve ser das piores para o time do Tennessee. Segundo Joe Vardon, do site The Athletic, Jackson pode perder a maior parte de outubro. “Se o diagnóstico confirmar o que o técnico disse, o ala-pivô deve perder toda a pré-temporada e possivelmente o jogo de abertura contra Utah, a depender da gravidade da distensão”.

Uma distensão no tendão não costuma ser uma lesão de difícil recuperação. No entanto, é comum na maioria dos casos que ela persista durante a temporada. Desse modo, um Jaren Jackson Jr. que não esteja 100% pode significar em um grande impacto para o Grizzlies. Isso porque ele é o jogador ‘mais completo’ do elenco.

Na última temporada, afinal, ele teve seu melhor ano no ataque, com médias de 22.5 pontos e 44.4% nos arremessos gerais. Além disso, é um dos principais defensores da NBA, sendo eleito Defensor do Ano em 2023 e selecionado em duas oportunidades para os times ideais.

Histórico de lesões

O possível desfalque de Jaren Jackson Jr. representa uma péssima notícia para um Grizzlies que vem convivendo com lesões. Em 2023/24, por exemplo, a franquia perdeu Ja Morant, Desmond Bane e Marcus Smart para as contusões. Como resultado, a franquia, antes tida como uma das favoritas no Oeste, terminou com a terceira pior campanha da conferência.

Para 2024/25, então, a expectativa é de um resultado diferente. Até a última semana, os principais jogadores estavam saudáveis. Assim, a lesão de Jackson, liga um sinal de alerta no departamento médico. Alguns rumores, inclusive, apontam que é provável até que a franquia adote cautela na sua recuperação.

Ainda assim, quando ele estiver recuperado, a projeção é de um poderoso quinteto titular com Morant, Smart, Bane, Jackson Jr. e Zach Edey. Durante o Media Day, na segunda-feira (30), o camisa 12, aliás, destacou a profundidade da equipe. Segundo Morant, o Grizzlies está bem servido em todas as posições.

“Acho que este é um dos melhores elencos que já tivemos no papel, em questão de profundidade. Afinal, temos muitas opções em todas as posições. Vai ser interessante ver como vai funcionar em quadra”, afirmou o craque.

