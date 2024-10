Ja Morant exalta elenco do Grizzlies: “um dos melhores que já tivemos”

O astro Ja Morant está animado com a próxima temporada do Memphis Grizzlies, tanto que exaltou a qualidade do elenco. Durante o media day, nessa segunda-feira (30), o armador destacou a profundidade da equipe. Segundo Morant, o Grizzlies está bem servido em todas as posições.

“Acho que este é um dos melhores elencos que já tivemos no papel, em questão de profundidade. Afinal, temos muitas opções em todas as posições. Vai ser interessante ver como vai funcionar em quadra”, afirmou o camisa 12.

No entanto, o Grizzlies não trouxe nenhum reforço de peso nesta offseason. Mas, ao contrário da última temporada, os principais jogadores do time estão saudáveis. Desse modo, a expectativa é a de iniciar a campanha com força máxima. A princípio, o técnico Taylor Jenkins deverá montar um quinteto titular com Morant, Marcus Smart, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey.

A grande novidade do elenco do Grizzlies, aliás, é o pivô canadense, nona escolha do Draft deste ano, e que já caiu nas graças de Ja Morant. O astro teve a oportunidade de treinar com o novato por uma semana, em Dallas.

“Definitivamente, Zach Edey será o calouro do ano. Eu acho que vai ser fácil, aliás. Foi importante ele chegar e dizer que queria treinar comigo, e depois completar todos os treinos. Isso me deixou empolgado por tê-lo na equipe. Sua habilidade é ainda melhor”, disse Morant.

Na última temporada, o Grizzlies fez a terceira pior campanha da Conferência Oeste, com apenas 27 vitórias em 82 jogos. A ausência prolongada de Morant, Bane e Smart contribuiu para o resultado ruim. Desse modo, o time ficou de fora dos playoffs pela primeira vez em quatro anos. Portanto, o objetivo da franquia, em 2024/25, é voltar a brigar pelas primeiras posições do Oeste.

Ja feliz

Além de enaltecer o elenco do Grizzlies, Ja Morant falou sobre o seu estado de espírito. Acima de tudo, o armador de 25 anos revelou que está feliz. De acordo com o astro, os recentes problemas extra-quadra foram importantes para o seu crescimento como pessoa.

“Quero lembrar tudo o que eu passei nesses últimos dois anos. Isso me ajudou a crescer e me tornar um Ja melhor. Estou feliz de uma maneira que não me sentia há algum tempo. Lembrar das pequenas coisas que me mantêm motivado e me fazem feliz”, concluiu o astro.

Segunda escolha do Draft de 2019, Ja Morant rapidamente se tornou a figura central do elenco do Grizzlies. Dessa forma, ele ascendeu como um dos grandes “rostos” da NBA e se tornou All-Star (2022 e 2023). Entretanto, desde a offseason de 2023, o armador coleciona mais polêmicas do que aparições em quadra. Na ocasião, apareceu com armas de fogo nas redes sociais e foi suspenso das 25 primeiras partidas de 2023/24.

Em 257 partidas na NBA, Morant alcançou médias de 22,5 pontos, 4,8 rebotes e 7,4 assistências. O astro tem contrato com o Grizzlies até 2028. Assim, nas próximas quatro temporadas, ele vai receber US$163,2 milhões em salários.

