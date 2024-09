“Não se esqueçam de Ja Morant e do Grizzlies na NBA”, avisa ex-jogador

O Memphis Grizzlies foi uma das forças recentes da Conferência Oeste da NBA desde a chegada de Ja Morant. A equipe sofreu com muitas lesões na última campanha, mas deve voltar a ter suas lideranças saudáveis. Então, quer retornar aos playoffs na próxima temporada. O ex-jogador e analista da ESPN, Richard Jefferson, se mostrou otimista com a campanha que o time do Tennessee pode fazer em 2024/25.

“Esse ano tem alguns retornos muito interessantes. Mas acho que nada é maior do que Ja Morant. Então, vou escolher ele. Muita gente se esquece de foi um time sensação jovem nos outros anos na liga. O Grizzlies era há dois anos como o Oklahoma City Thunder é hoje. É verdade que algumas lesões aconteceram e alguns outros problemas dentro da franquia, mas a expectativa para ver a equipe saudável de novo é muito clara”, ressaltou.

Morant começou a campanha de 2023/24 como desfalque por conta de uma suspensão após múltiplas polêmicas envolvendo aparições públicas com armas de fogo. Após perder as 25 partidas iniciais da campanha, o astro voltou com grande desempenho. Porém, o retorno só durou por nove jogos, quando se ausentou em definitivo por conta de uma grave lesão no ombro.

Entretanto, vários outros jogadores chave se machucaram pelo Memphis Grizzlies, além de Ja Morant na última temporada da NBA.

Marcus Smart, o grande reforço para 2023/24, por exemplo, atuou só 20 vezes. Desmond Bane jogou 42 partidas. Luke Kennard, por sua vez, teve apenas 39. Entre outras peças importantes que ficaram de fora por muitas contusões.

Isso impactou na campanha da franquia que venceu apenas 27 jogos no último ano. Um decepcionante 13ª lugar, terminando à frente apenas de San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Apesar disso, conseguiu alguns pontos positivos.

Nomes como Vince Williams Jr e GG Jackson ganharam minutos e experiência na liga. Jackson deve perder o início de 2024/25, mas Williams é mais um reforço para rotação. Nesse cenário, o brasileiro Mãozinha Pereira também se beneficiou. O ala-pivô jogou bem na parte final da campanha após dois contratos de dez dias. Agora, terá uma nova chance com um novo acordo para os treinamentos na pré-temporada e vai brigar por uma vaga fixa no elenco.

Dessa forma, Richard Jefferson entende que o Grizzlies não pode ser esquecido e ignorar o quão bom esse time já demonstrou ser quando completo.

“Você não deve se esquecer de quem é Ja Morant e o que ele pode fazer em uma quadra de basquete. O mesmo vale para Desmond Bane. Ah, também tem os defensores do ano Jaren Jackson Jr e Marcus Smart. Aliás, não vou mencionar os coadjuvantes. Mas todos sabem que esse é um elenco profundo e que pode disputar muito firme no Oeste de 2024/25. Portanto, estou ansioso para vê-los de novo em ação”, concluiu o analista.

