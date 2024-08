Memphis Grizzlies: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Memphis Grizzlies vem com poucas mudanças nos salários e elenco para a temporada 2024/25. Na última campanha, a franquia sofreu com lesões dos seus principais nomes, além da suspensão de Ja Morant. Desse modo, terminou com a terceira pior campanha do Oeste. Porém, a projeção para o próximo ano é de um recorde completamente diferente.

O grande reforço do Grizzlies para a temporada é Ja Morant. Na última temporada, o astro entrou em somente nove partidas, por conta de uma longa suspensão da NBA, além de uma lesão grave no ombro direito. Desde que chegou a franquia, o armador tem médias de 22.5 pontos e 7.4 assistências.

Em relação ao Draft, o Grizzlies conseguiu a boa adição de Zach Edey. Selecionado na nona posição, o pivô é um dos nomes mais promissores da classe e deve acrescentar fisicalidade ao garrafão de Memphis. Segundo a equipe, afinal, ele tem 2,24 metros. O jogador, aliás, é um dos cotados ao prêmio de Calouro do Ano.

Publicidade

Em relação à agência livre, o time de Memphis não realizou nenhuma contratação. Desse modo, a franquia fica somente com a 18ª maior folha salarial para a próxima temporada. Segundo o site HoopsHype, o investimento previsto do Memphis Grizzlies em seu elenco é de US$ 171 milhões.

Por fim, a expectativa do elenco é obter um resultado melhor que o da última temporada, quando terminou com a terceira pior campanha do Oeste.

Por fim, Luka Garza assinou uma extensão de US$4,5 milhões por dois anos, e TJ Warren ainda está sem time.

Publicidade

Leia mais sobre o Memphis Grizzlies!

Memphis Grizzlies: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Marcus Smart 1,90 30 20.2 G Ja Morant 1,88 25 36.6 G John Konchar 1,96 28 6.1 G Luke Kennard 1,96 28 14.7 G Desmond Bane 1,96 26 34.0 G Cam Spencer** 1,90 24 – G Derrick Rose 1,90 35 3.3 F Santi Aldama 2,11 23 3.9 F Jake LaRavia 2,03 22 3.3 F Jaylen Wells 2,01 21 1.1 F GG Jackson II 2,06 19 1.8 F Vince Williams Jr. 1,93 24 2.1 F Yuta Watanabe 2,06 29 2.6 F Brandon Clarke 2,03 27 12.5 F Jaren Jackson Jr. 2,08 24 25.2 C Jay Huff** 2,16 26 – C Zach Edey 2,24 22 5.7

*US$ em milhões

** Two-Way

Projeção

A projeção para o Grizzlies na próxima temporada é de um resultado consideravelmente melhor. O retorno de Morant, afinal, traz otimismo e agrega potencial ao elenco. Edey, por sua vez, deve formar uma grande dupla de garrafão com Jaren Jackson Jr., no que pode se transformar em uma das melhores defesas da NBA. Por fim, a experiência de Marcus Smart e Derrick Rose deve colaborar para o resultado que a equipe busca.

Publicidade

Titulares: Ja Morant, Desmond Bane, Vince Williams Jr., Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Rotação: Marcus Smart, Derrick Rose, Santi Aldama e Brandon Clarke

Técnico: Taylor Jenkins

Avaliação Jumper Brasil: Briga pelos playoffs

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA