GG Jackson sofre lesão e preocupa Grizzlies

O ala-pivô GG Jackson sofreu uma lesão e virou preocupação para o início da temporada do Memphis Grizzlies. De acordo com a equipe, o jogador de 19 anos precisou passar por uma cirurgia para reparar uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Até o momento, não há um prazo para a recuperação do segundanista.

Em comunicado, o Grizzlies informou que um prazo de recuperação do jogador será fornecido na semana que vem. “Enquanto jogava basquete em Dallas no mês passado, Jackson teve um pouso instável com o pé direito. Exames subsequentes revelaram uma fratura que exigirá uma cirurgia para reparação”.

Selecionado na segunda rodada do último Draft, Jackson foi o jogador mais jovem da última temporada da NBA. Em 48 partidas, o promissor jogador teve média de 14.6 pontos, 4.1 rebotes e 35.7% de aproveitamento nos arremessos do perímetro. Desse modo, ele foi selecionado para o segundo time de novatos de 2023/24.

O jovem jogador ganhou espaço no Grizzlies por conta do número elevado de lesões na última temporada. Durante a campanha, a franquia teve o terceiro pior recorde da Conferência Oeste, com 27 vitórias e 55 derrotas. Com isso, ficou de fora dos playoffs.

Volta de Ja Morant

Enquanto a lesão pode tirar GG Jackson do início da temporada, o Grizzlies contará com a volta do astro Ja Morant. O craque está fora desde janeiro, quando precisou passar por cirurgia. No X (antigo Twitter), o armador comemorou a liberação e publicou que “está na hora”.

Durante a recuperação com o Grizzlies, Ja Morant esteve presente em alguns treinos, mas o uso de uma tipoia o impediu de participar. Por outro lado, ele apareceu em jogos da equipe e também em acampamentos de basquete. Contudo, o astro revelou recentemente que já não via a hora de voltar às quadras.

“Odeio estar perto do basquete e não poder jogar. Mas não falta muito. Posso esperar para garantir que estarei apto para jogar e ser liberado quando a temporada começar”, concluiu Morant.

A recuperação põe fim a um ano complicado para Ja Morant. Desde 2023, o astro vem passando por vários problemas. Primeiro, cumpriu uma suspensão de 25 jogos após aparecer em um vídeo portando uma arma de fogo. Depois, realizou apenas nove jogos, antes de sofrer uma ruptura no ombro direito e ficar a campanha toda fora. Desse modo, sua equipe terminou como o terceiro pior do Oeste.

Em seu tempo ausente, Morant assumiu que cometeu erros e atrapalhou a temporada da sua franquia. Além disso, afirmou que estava se preparando psicologicamente para se tornar um líder no Memphis Grizzlies. O armador, aliás, acredita que a equipe pode até ser campeã da NBA em 2024/25.

