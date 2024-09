Ja Morant aposta em prêmio de calouro do ano para Zach Edey

Ja Morant tem sua aposta para o vencedor do prêmio de Calouro do Ano: seu companheiro Zach Edey. O astro do Memphis Grizzlies teve a oportunidade de treinar com o novo colega de equipe por uma semana, em Dallas. Embora curta, a experiência foi o suficiente para impressionar o armador com os talentos do jovem pivô canadense.

“Definitivamente Zach Edey é o calouro do ano [na temporada 2024/25 da NBA]”, cravou Ja Morant, em entrevista recente. “Eu acho que vai ser fácil, aliás”, acrescentou.

A ideia de treino no verão, aliás, partiu do próprio pivô canadense. Morant, afinal, costuma realizar treinamentos em todas as férias da NBA. Um motivo de orgulho para ele mesmo, principalmente pela dificuldade que ele impõe no período. Assim, ver o novo colega passar por todo o processo também foi impressionante.

“Para ele chegar e dizer que quer treinar comigo e depois completar todos os treinos, foi algo importante. Isso me deixou empolgado por tê-lo na equipe. Sua habilidade é ainda melhor”, completou Morant.

As expectativas em relação a Edey não se limitam a Morant. Nona escolha do Draft, afinal, o canadense de 2,24 metros tem tudo para ser o grande steal da classe. Isso porque, ele conta com uma carreira impressionante no basquete universitário. Na última temporada, por exemplo, ele foi vice-campeão da NCAA com Purdue.

Além disso, ele foi eleito o melhor jogador universitário do país nos últimos dois anos pela Associated Press. Desse modo, o canadense se tornou o primeiro jogador a conquistar o feito na história.

Aliás, é justo citar que ele só não foi selecionado em uma posição melhor do Draft devido ao tempo que ficou no College. Edey jogou seus quatro anos como universitário até entrar no recrutamento da NBA. Nas projeções anteriores ao processo, ele era visto como uma escolha ainda mais baixa do que a nona seleção.

Por fim, apesar de seu forte jogo próximo à cesta, muitos enxergavam dificuldades para cumprir as funções da posição na NBA moderna. Ele não é um grande destaque em cobrir espaço para o perímetro e também não chuta de três. No entanto, deve ser um grande encaixe para o Grizzlies, uma vez que a franquia perdeu Steven Adams e buscava um pivô titular.

