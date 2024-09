Kendrick Perkins faz aposta ousada para temporada do Grizzlies

O Memphis Grizzlies registrou o segundo melhor recorde do Oeste em 2022 e 2023. Mas, com uma série de problemas físicos e de conduta no elenco, a campanha passada foi um desastre. O time só venceu 27 partidas e, com isso, ficou na 13a posição da conferência. Todas as adversidades já ficaram para trás agora, mas o que esperar? Kendrick Perkins aposta que a temporada do Grizzlies vai ser bem melhor do que se imagina.

“Memphis possui o potencial para estar no TOP 3 do Oeste. O único time, aliás, que está claramente acima deles na conferência é Oklahoma City. Esse grupo está bem motivado e, sobretudo, tem uma missão a cumprir. Não tenho dúvidas de que vai estar ‘mordida’ com tudo o que ocorreu. Então, eu não duvido que voltem a ser um dos três primeiros colocados do Oeste”, projetou o polêmico analista.

A principal questão envolvendo o Grizzlies é a situação de Ja Morant. O jovem astro só disputou nove jogos da última temporada por causa de problemas extra-quadra e uma cirurgia no ombro. Ele já voltou aos treinos e, assim, deve participar da pré-temporada do time sem limitações. Para Perkins, o armador lidera um elenco mais forte do que se dá crédito nos últimos tempos.

“Nós nunca podemos esquecer o nível de jogador que é Ja. Esse garoto nos fez prestar atenção e cobrir essa franquia na televisão. Certamente, é um dos melhores jogadores da NBA. Mas não para por aí. Desmond Bane provou que pode entregar 20 pontos por partida nessa liga, enquanto Jaren Jackson já é um jogador provado nos dois lados da quadra. Eu aposto muitas fichas em Memphis”, reforçou o pivô aposentado.

Alinhados

O analista Zach Lowe nem sempre concorda com Kendrick Perkins, mas, quando o tema é a temporada do Grizzlies, estão alinhados. Ele também tem ótimas perspectivas para o time de Memphis. A recuperação dos contundidos, para começar, recoloca o trabalho nos trilhos. E, com isso, a franquia tem tudo para “apagar” a campanha passada e retomar a trajetória ascendente.

“Essa equipe ganhou um caminhão de jogos enquanto esteve saudável. Lembrem-se: foi duas vezes segunda colocada do Oeste até pouco tempo atrás. Acho que voltam, então, como um dos quatro melhores times da conferência. Já estou comprando todas as ações dessa franquia que as pessoas venderam porque acho que podem retornar muito bem”, avaliou o conceituado analista.

Para Lowe, o grande ponto de interrogação em torno do rendimento do Grizzlies está em Zach Edey. O calouro, afinal, deve ser o novo pivô titular da equipe de imediato. “Zach é uma das chaves para Memphis, pois sai do draft para estar no quinteto titular. É um pivô mais preparado do que os novatos normais, mas não costumamos ver calouros em papeis tão importantes para times competitivos”, ponderou.

Não é bem assim…

Nem todos os integrantes da ESPN, no entanto, estão tão empolgados com o Grizzlies. Kevon Looney, por exemplo, tem uma visão mais pessimista sobre as perspectivas de reabilitação da equipe. O ex-pivô não questiona o talento do elenco, mas vê um nível de competição mais alto do que em anos anteriores. Por isso, hoje, não consegue ver Memphis brigando por mando de quadra.

“Memphis tem as peças para voltar ao topo do Oeste, mas precisam provar em quadra. Esse time virou uma incógnita por causa das lesões e falta de continuidade. Não tenho dúvidas de que Ja é um superastro e faz tudo o que você espera de um armador. Mas, depois de alguns anos e equipes melhorando no Oeste, quero vê-los provarem que merecem essa confiança”, contestou Looney.

