Tony Allen terá camisa aposentada pelo Grizzlies

O Memphis Grizzlies anunciou que vai aposentar a camisa 9 do ídolo Tony Allen. A cerimônia acontece no dia 15 de março, no FedExForum, em um confronto contra o Miami Heat. Desse modo, o ala-armador será somente o terceiro jogador a ter seu número aposentado na franquia. Além dele, os homenageados foram Zach Randolph, com o número 50, e Marc Gasol, com o 33.

A cerimônia da aposentadoria da camisa de Tony Allen no Grizzlies terá um série de detalhes. Entre eles, artistas musicais, shows, ex-jogadores, jogadores e técnicos da franquia, além de convidados especiais. Além disso, os cinco mil primeiros fãs que comprarem os ingresso terão um disco de vinil comemorativo. A peça terá as jogadas, momentos e entrevistas memoráveis do ídolo na equipe.

“Fiquei muito empolgado. Muitas coisas vêm a mente, mas, na maior parte do tempo, o Grizzlies sempre esteve ao meu lado. Sou um Grizzly para a vida toda. Saber que o número nove nunca mais será usado é, basicamente, um sonho que se tornou realidade”, celebrou Allen.

Publicidade

Tony Allen passou sete temporadas como jogador do Grizzlies. Ele chegou como agente livre em 2010 após o início de carreira pelo Boston Celtics. Na equipe do Tennessee, ele foi um dos pilares da época mais vitoriosa da história da franquia com sete idas aos playoffs. Da mesma forma, ele foi fundamental na primeira vitória do time em playoffs em 2011, além da disputa das finais da Conferência Oeste em 2013.

Leia mais sobre o Memphis Grizzlies!

O período na franquia ainda o consagrou como um dos melhores defensores da NBA. Ao todo, ele recebeu seis seleções para os times ideias de defesa, sendo três indicações para o primeiro time. Assim, o Grizzlies ficou seis temporadas entre as dez melhores defesas da liga, enquanto teve a menor média de pontos, com 89.3, durante a temporada 2012/13

Publicidade

Vale lembrar, aliás, que Allen é o segundo jogador em roubos de bola na história do Grizzlies, com 762, e o sexto em jogos disputados pela franquia, com 462. Além disso, é o novo em rebotes ofensivos (741), décimo em tocos (217) e décimo em minutos jogados (11.588).

Com a homenagem marcada para março, Allen será o terceiro na história do Grizzlies a ter sua camisa aposentada. Então, ele relembrou os outros dois ídolos que tiveram o mesmo feito: Randolph e Gasol.

“Esses são meus irmãos, Big Spain, Z-Bo. Portanto, o trabalho duro, o sangue, suor e lágrimas que colocamos nisso é a prova de que tudo valeu a pena”, completou Allen.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA