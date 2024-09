MVP, Derrick Rose é dispensado pelo Grizzlies

Nessa segunda-feira (23), Derrick Rose, o MVP da NBA em 2011, foi dispensado pelo Memphis Grizzlies. O armador de 35 anos, que confirmou que não iria se aposentar nesta offseason, estava sob contrato apenas por mais essa temporada. A informação foi dada pelo jornalista Shams Charania, do portal The Athletic.

Na agência livre de 2023, Rose assinou um contrato de dois anos por US$6.5 milhões com o Grizzlies. O armador chegou ao time para suprir a falta de Ja Morant e outros jogadores da posição. No entanto, se lesionou e acabou jogando apenas 24 jogos pelo time, sendo sete deles como titular. Com uma média de 16.6 minutos por partida, registrou oito pontos, 1.9 rebote e 3.3 assistências em 46.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 36.6% nas bolas de três.

Rose confirmou em abril que não iria se aposentar da NBA. De acordo com ele, já havia conversado sobre seu papel para a próxima temporada com o GM Zach Kleiman e o técnico Taylor Jenkins. Desse modo, se preparava para jogar sua 18a temporada com a franquia de Memphis.

“Sim, estou voltando”, afirmou Rose para o jornal Memphis Commercial-Appeal. “Falei com Zach. Além disso, falei com o treinador… Nesta offseason, tudo será sobre me esforçar na reabilitação e treinos”.

Antes do Grizzlies, Derrick Rose já havia sofrido diversas vezes com lesões, fazendo com que fosse de MVP para um jogador de final de rotação lentamente. O armador entrou na NBA ao ser selecionado na primeira escolha do Draft de 2008 pelo Chicago Bulls. Ele rapidamente fez sucesso na liga com seu estilo de jogo explosivo e conseguiu o prêmio de Novato do Ano.

Nas três temporadas seguintes, Rose foi All-Star e elevou o status do Bulls para o de um time competitivo. Além disso, foi nomeado MVP em 2011 quando tinha 22 anos, se tornando o jogador mais jovem da história da liga a conseguir o prêmio.

No entanto, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (ACL) na primeira rodada dos playoffs de 2012 contra o Philadelphia 76ers. Então ficou de fora de toda a temporada 2012/13. Em seguida, continuou lidando com lesões constantemente e perdeu parte essencial de seu jogo, fazendo com que deixasse de ser um astro. Mesmo assim, foi um jogador importante por alguns times pelo qual já passou, como no New York Knicks, Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons.

