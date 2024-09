Ex-pivô do Bulls compara Ja Morant a Derrick Rose

Ninguém é mais comparado com Derrick Rose no auge da carreira do que Ja Morant na NBA atual. Ambos são armadores atléticos, mas o paralelo vai muito além disso. Passa pelo estilo agressivo, veloz e ousado em quadra. Transformaram, além disso, o cenário competitivo das suas equipes. Para Joakim Noah, que jogou com o experiente armador no Chicago Bulls, as comparações são realmente justificadas.

“Eu acho que Ja lembra Derrick, sim. Posso entender porque as pessoas os comparam. Consigo ver várias similaridades. Eles são favoritos do público, o que é muito legal. Eu acredito que, antes de tudo, a explosão atlética os aproxima muito. Penso que Derrick era ainda mais explosivo, mas ambos têm isso. Existem diferenças, claro, mas várias semelhanças”, reconheceu o ex-pivô da liga.

A parte mais curiosa é que, por uma ironia do destino, ambos estão na mesma equipe agora. Rose e Morant são companheiros de elenco no Memphis Grizzlies. Especula-se que o veterano, aliás, chegou com a missão de ser um mentor para o (cada vez mais) problemático jovem. O astro da atualidade sempre disse se sentir lisonjeado pelos paralelos com o ex-MVP de temporada.

“Derrick foi o cara que fez as pessoas apostarem em armadores atléticos como eu. Acho que ele abriu o caminho para que me selecionassem no draft. Mas, ao mesmo tempo, a sua explosão e bandejas acrobáticas fazem com que seja único. Sei que as pessoas nos comparavam desde sempre. Por isso, poder dividir a quadra com ele agora é uma coisa sensacional”, celebrou o jovem armador.

Não é bem assim

Mas nem todo mundo concorda com as constantes comparações entre Derrick Rose e Ja Morant. O veterano Danny Green, por exemplo, se indigna quando vê essa questão. Ele teve a experiência de marcar ambos e, por isso, diz que nada se compara com Rose no auge. Foi um jogador que defendeu quando era mais jovem, mas fazia se sentir (ainda) mais velho do que Morant fez.

“Muitas pessoas gostam de comparar esses dois. Ja é muito bom, mas não se enganem: ninguém era como Derrick no auge de sua carreira. Absolutamente ninguém. Ele era um verdadeiro ‘tanque’, enquanto tinha ‘armários’ como Joakim e Carlos Boozer lhe fazendo bloqueios. É um jogador baixo, sim, mas um caminhão que saltava árvores”, explicou o ex-ala do San Antonio Spurs.

Green considera que Rose foi um dos jogadores mais difíceis que já teve que defender porque simplesmente não conseguia acompanhá-lo. “Ele saía de um bloqueio e, se você piscasse, já tinha passado. Eu me preparava para vê-lo contornar o pivô e, então, ele já estava entrando no garrafão para atacar o Tim Duncan. ‘Como isso aconteceu?’”, lembrou.

Outra comparação

As semelhanças entre Morant e Rose ficam para os olhos e análise de cada um, então. Mas e a respeito do próprio Noah? O ex-pivô sempre foi conhecido pela disposição, defesa, passe e transpiração em quadra. Afinal, existe alguém que ele assiste pela televisão e faz com que lembre de si mesmo. A princípio, não. No entanto, depois de um tempo, ele acabou apontando um jogador.

“Todos são diferentes, então não acho que exista outro Joakim. Há quem seja parecido, faça algumas coisas iguais. Mas, talvez, o mais próximo seja Draymond Green. Ele é o mais próximo, mas arremessa um pouco melhor. A sua liderança, forma como passa a bola e a energia que entrega são semelhanças. Certamente, nós temos vários pontos próximos”, reconheceu o ex-jogador do Bulls.

