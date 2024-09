Memphis Grizzlies terá de volta uniforme da estreia na NBA

O Memphis Grizzlies anunciou o retorno do uniforme que a franquia usava nos tempos Vancouver na NBA. Durante a temporada 2024/25, a equipe usará as camisas brancas retrôs da edição clássica, com letras em verde-água, detalhes tribais e logotipo do urso pardo, em homenagem ao 30º aniversário da franquia.

Fundado em 1995, o Grizzlies surgiu originalmente em Vancouver durante a temporada de 1995, junto com o Toronto Raptors. O primeiro proprietário da franquia foi John McCaw Jr, que manteve o time na cidade canadense por seis anos. A compra por parte de Michael Heisley, no entanto, forçou a mudança para Memphis em 2001.

Foi durante o período no Canadá que a franquia usou os populares uniformes. A camisa, aliás, deve ser usada em poucos jogos da equipe na temporada, uma vez que não será a principal.

Além disso, o Grizzles anunciou a presença de um novo patrocinador no uniforme. A franquia firmou uma partceria com a Robinhood, empresa financeira. Desse modo, o grupo terá sua marca exposta no lado superior esquerdo do peito da camisa. Este será o primeiro parceiro de uniformes do Grizzlies desde 2021.

A estreiad o Grizzlies na próxima temporada acontece em 23 de outubro, contra o Utah Jazz, no Delta Center.

Volta de Ja Morant

Além do novo uniforme, o Memphis Grizzlies contará com a volta de Ja Morant para a temporada 2024/25 da NBA. No último ano, o craque da equipe passou por uma longa suspensão, além de uma série lesão, e ficou de fora 73 das 82 partidas. Recuperado, ele deve liderar o time novamente como uma das forças da Conferência Leste.

Morant começou a campanha de 2023/24 como desfalque por conta de uma suspensão após múltiplas polêmicas envolvendo aparições públicas com armas de fogo. Após perder as 25 partidas iniciais da campanha, o astro voltou com grande desempenho. Porém, o retorno só durou por nove jogos, quando se ausentou em definitivo por conta de uma grave lesão no ombro.

Por fim, com a volta para 2024/25, o ex-jogador e analista da ESPN, Richard Jefferson, se mostrou otimista com a campanha que o time do Tennessee.

“Esse ano tem alguns retornos muito interessantes. Mas acho que nada é maior do que Ja Morant. Então, vou escolher ele. Muita gente se esquece de foi um time sensação jovem nos outros anos na liga. O Grizzlies era há dois anos como o Oklahoma City Thunder é hoje. É verdade que algumas lesões aconteceram e alguns outros problemas dentro da franquia, mas a expectativa para ver a equipe saudável de novo é muito clara”, ressaltou.

