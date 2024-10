Após lesões, Memphis Grizzlies poderia brigar pelo topo do Oeste na NBA

O Memphis Grizzlies foi uma das forças da Conferência Oeste e da NBA nas últimas temporadas. No entanto, em 2023/24, a suspensão de Ja Morant, seguida de uma série de lesões, interrompeu a sequência positiva. Desse modo, a franquia terminou com a terceira pior campanha da Conferência. Para o novo ano, por outro lado, as perspectivas são diferentes, uma vez que os principais nomes estão recuperados.

Morant, claro, é o principal retorno para 2024/25. Na temporada passada, o astro jogou somente nove partidas, por conta de uma suspensão da NBA e uma lesão no ombro. Durante os últimos meses, o camisa 12 focou na recuperação e garantiu que o Grizzlies pode ser campeão da liga, se todo o elenco estiver saudável.

Para isso, os retornos de Bane e Smart também são importantes. Na última campanha, os alas jogaram somente 42 e 20 jogos, respectivamente. Como Morant, afinal, ambos sofreram com lesões. Com os três saudáveis, a expectativa do técnico Taylor Jenkins é ter de volta o quarteto, que ainda conta com o ala-pivô Jaren Jackson Jr.

Por fim, a temporada ruim permitiu ao Grizzlies a nona escolha geral do Draft. Então, o time escolheu o pivô Zach Edey. Astro do basquete universitário, ele chega já com altas expectativas, até mesmo para vencer o prêmio de Calouro do Ano e deve ocupar a função de titular do garrafão de Memphis.

Diante desse cenário, as expectativas são altas para o Memphis Grizzlies no Oeste e na NBA. Segundo James Herbert, da CBS Sports, o melhor cenário para a nova temporada é de que a equipe deve disputar o favoritismo da Conferência com o Oklahoma City Thunder. Portanto, já iniciando à frente de Dallas Mavericks, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.

As altas expectativas se alinham ao que o analista da ESPN, Richard Jefferson, afirmou recentemente. Segundo ele, a franquia é uma das forças da NBA. “Muita gente se esquece de foi um time sensação jovem nos outros anos na liga. O Grizzlies era há dois anos como o Oklahoma City Thunder é hoje. É verdade que algumas lesões aconteceram e alguns outros problemas dentro da franquia, mas a expectativa para ver a equipe saudável de novo é muito clara”.

Por outro lado, Herbert reforça que o Grizzlies deve se manter atento às lesões. Antes da pré-temporada, por exemplo, Jaren Jackson Jr. sofreu uma contusão leve e deve perder as primeiras semanas de 2024/25. Da mesma forma, Morant sofreu um susto na estreia da pré-temporada e deve ter seu estado atualizado em breve.

