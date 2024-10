Zach Edey pensa em prêmio de Calouro do Ano na NBA, mas foca em vitórias no Grizzlies

Entre todos os calouros da NBA em 2024/25, poucos geram tanta curiosidade quanto o pivô do Memphis Grizzlies, Zach Edey. O gigante canadense chegará à liga em uma rara condição de titular, em uma classe vista por muitos como abaixo da média. O novato, então, não esconde sua ambição: vencer o prêmio de Calouro do Ano. Apesar disso, seu foco será em contribuir para vitórias.

No Media Day, o pivô falou sobre as expectativas e o que espera fazer ao entrar na NBA, que retornará em alguns dias. Mas, apesar da busca pelo prêmio de melhor calouro, seu foco principal está no coletivo.

“Sendo sincero, todos os novatos vão pensar muito nisso quando a temporada começar. Eu estaria mentindo se dissesse que é algo que eu não penso ou não quero fazer, sou um cara competitivo. Mas é claro que o meu maior objetivo não é esse. Eu quero ser, acima de tudo, uma presença positiva na equipe, influenciando nas vitórias. Pegar rebotes, dar tocos, pontuar no garrafão. São coisas que sei que posso fazer muito bem”, afirmou.

As altas expectativas estão em todos os níveis. Memphis trocou vários pivôs na última temporada, como Steven Adams (Houston Rockets) e Xavier Tillman (Boston Celtics). Mesmo com o retorno de Brandon Clarke, foi Jaren Jackson Jr quem se manteve como titular da posição em grande parte da campanha de 2023/24.

Edey surge então como um upgrade na posição, buscando replicar o que foi tão bem feito com Adams ao longo dos melhores anos de Memphis com Ja Morant. Um bom pivô bloqueador, que traga consistência na proteção de aro e gere espaço, sempre foi muito útil para o Grizzlies do técnico Taylor Jenkins.

As medidas oficiais que a NBA tira antes de toda temporada aumentaram ainda mais essa perspectiva. Edey tem 2.26 metros de altura e 131 quilos. Atualmente, ele é considerado o jogador mais alto da liga, ultrapassando Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e também o mais pesado, deixando Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, para trás.

Entretanto, também existem preocupações. Apesar da curiosidade em torno de alguém tão alto, uma máquina de duplos-duplos com alta capacidade de pontuação ao redor do aro, Zach Edey não é um dos jogadores mais móveis da NBA, o que pode ser um problema para o Grizzlies. Além disso, ele também não chega à liga como um arremessador funcional.

Mesmo com alguns ceticismo sobre seu desempenho na liga, há uma boa expectativa sobre o jovem e seu encaixe em Memphis. Um grupo de analistas da ESPN o listou como o segundo calouro com mais chances de vencer o prêmio de melhor novato, atrás apenas de Reed Sheppard, do Houston Rockets.

Além disso, o superastro de Memphis, Ja Morant, já deixou claro que está muito empolgado com a chance de jogar com o pivô. De acordo com ele, o calouro será o vencedor do prêmio de melhor novato.

“Eu o assisti na faculdade, vi ele dominando. Então, não me surpreendi com o alto nível que ele teve nos treinos. Ele está muito pronto para mostrar serviço. Trabalhamos juntos por um fim de semana inteiro, então estou animado. Calouro do Ano, com facilidade, é só o que digo”, garantiu o craque.

