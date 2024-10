“Se estiver feliz, eu sou assustador para muita gente na NBA”, avisa Ja Morant

Ja Morant passou por muitos problemas e dificuldades na NBA nos últimos tempos, mas está feliz agora. O jovem astro do Memphis Grizzlies só atuou em nove jogos na última temporada por causa de uma séria lesão no ombro. Além disso, acumulou “desvios” de comportamento e polêmicas que foram até punidos pela liga. Muito se discutiu sobre o armador, mas ele avisa que chegou a hora de voltarmos a falar do seu basquete.

“Eu não estou preocupado em provar que ninguém está errado sobre o que falam sobre mim. Isso tanto faz para mim, pois, nesse momento, estou feliz. E esse é o meu maior foco porque sei que, enquanto estiver contente e saudável, vou fazer uma temporada ótima. Sinto que um Ja feliz é assustador para muita gente na NBA”, disparou o líder técnico da franquia, na reapresentação para a temporada.

Depois de tempos agitados, a offseason de Morant ficou marcada pela tranquilidade. O jogador de 25 anos estava focado em sua recuperação e, por isso, pouco apareceu. Os vídeos dos seus treinamentos com o calouro Zach Edey, na verdade, foram as notícias mais divulgadas de suas férias. A ausência das quadras fez com que o armador reavaliasse a sua relação com o basquete.

“A recuperação física foi a coisa mais importante para mim nos últimos meses, pois amo jogar basquete. É óbvio que esse é o meu trabalho, mas, acima de tudo, eu quero estar em quadra todas as noites. Jogar basquete é o que mais gosto de fazer. Por isso, estou empolgado de voltar às quadras e competir com os meus amigos”, afirmou um dos principais jovens talentos da liga.

Pequenas coisas

Antes da grave lesão, Morant enfrentou problemas pessoais que influenciaram a carreira na NBA. Ele foi suspenso da liga depois de surgir múltiplas vezes em público com armas de fogo. Alguns vídeos nessa condição, aliás, foram até publicados pelo atleta nas redes sociais. A tendência natural seria que o jovem quisesse deixar essa experiência para trás, mas a sua intenção é fazer o contrário.

“Quero lembrar tudo o que vivenciei e enfrentei nesses últimos dois anos. Quero lembrar todos os sentimentos que tive nesse período. Afinal, isso me ajudou a crescer e virar um Ja melhor. Estou feliz de uma forma que não me sentia há tempos. São essas pequenas coisas da vida, em síntese, que me mantêm motivado e contente”, contou o segundo escolhido do draft de 2019.

Morant crava que é uma pessoa diferente agora porque entendeu o que deve priorizar na vida e carreira. Foi um período difícil, mas engrandecedor. “Ter a minha família ao meu lado foi bem importante. Os meus projetos com jogadores colegiais ajudaram também, pois foram a minha ligação com o basquete na maior parte dessas férias”, completou.

Em paz

Ja Morant não só está feliz com o seu retorno à NBA, mas em paz com a mente. Afinal, ele aceitou o auxílio de um profissional de aconselhamento psicológico depois de todas as polêmicas em que se envolveu. Foi um período curto de ajuda, mas que revelou ser importante para mudar a visão de vida do atleta. Hoje, o astro se vê muito mais grato pela situação privilegiada em que está.

“Acordo todas as manhãs e compreendo que somos abençoados de estarmos aqui. Ainda mais eu, pois posso fazer o que amo no mais alto nível. Isso me possibilitou, além disso, cuidar dos meus familiares e colocá-los na condição de fazerem o que sempre sonharam na vida. Tudo vai muito bem, então não tenho do que reclamar. Certamente, eu sou um abençoado”, reconheceu o líder de Memphis.

