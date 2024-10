Pivô do Hornets é alvo de troca do Lakers

De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, o pivô do Charlotte Hornets, Nick Richards, seria alvo do Los Angeles Lakers em troca para a temporada 2024/25 da NBA. É conhecido o desejo da franquia da Califórnia em adicionar mais profundidade na posição em seu elenco. O jogador, que ganhou minutos e espaço em Charlotte nos últimos anos, então, se torna um dos nomes cotados pelo time da Califórnia.

“Um dos jogadores que o Los Angeles Lakers manifestou interesse em uma troca, é o pivô do Charlotte Hornets Nick Richards. Ele é um dos atletas entre uma série de outros nomes que a franquia observou no mercado. Mas até aqui, nenhuma tração real se materializou para um acordo entre as franquias”, explicou o jornalista.

Siegel relembrou a informação de Shams Charania, da ESPN, a respeito do interesse do Lakers em pivôs. Além disso, citou outros nomes que também podem entrar no campo de interesse de Los Angeles.

“As lesões de Christian Wood levaram a esse interesse da franquia em pivôs. Afinal, a equipe quer explorar a capacidade de Anthony Davis em jogar com outro pivô. Espera-se que Robert Williams, jogador do Portland Trail Blazers, chegue ao mercado de trocas em algum momento de 2024/25. Walker Kessler do Utah Jazz também pode ser um alvo possível. A franquia de Salt Lake City deu vários indícios de que ele está disponível pelo preço certo”, relembrou o jornalista.

Outros nomes que foram citados pelo repórter como “ligados” ao Lakers em algum momento foram: Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, e Kelly Olynyk, do Toronto Raptors.

O jornalista, por fim, afirmou que Charlotte não esteve próximo de negociar o jogador durante o mercado, apesar de alguns rumores de outras equipes que se interessaram além de Los Angeles.

“O Hornets não chegou perto de negociar o jogador na offseason. A equipe tem o utilizado muito, em meio aos problemas que Mark Williams enfrenta com as lesões. A franquia gosta de sua energia e produção em quadra. Vale mencionar que além do Lakers, o New York Knicks observou a situação do pivô antes da troca por Karl-Anthony Towns, e o New Orleans Pelicans também esteve de olho, já que seus pivõs são Daniel Theis e Yves Missi para 2024/25″, completou.

O Lakers possui na posição os veteranos Christian Wood e Jaxson Hayes. Além disso, Christian Koloko e Colin Castleton tem contratos two-way. O desejo é, portanto, é ter mais profundidade na posição na temporada.

Por outro lado, Charlotte teve Richards como seu titular em 51 dos 67 jogos da última campanha. Suas médias foram de 9.7 pontos, oito rebotes e 1.1 toco em 26.9 minutos por partida. O jogador receberá mais US$10 milhões até a temporada 2025/26.

