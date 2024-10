LaMelo Ball estabelece meta “simples” para temporada com o Hornets

As perspectivas da temporada do Charlotte Hornets recaem sobre o talento de LaMelo Ball. O jovem astro é a grande referência técnica da equipe, mas, apesar da idade, os problemas físicos viraram uma constante. Ele somou só 58 jogos disputados nas duas últimas temporadas. Por isso, antes de tudo, o seu objetivo principal para a próxima campanha é se manter longe das lesões.

“Tudo o que eu quero é entrar em quadra e simplesmente ficar saudável. Afinal, assim, vou estar pronto para jogar sempre. As lesões são duras, mas, ao mesmo tempo, sinto que não tenho do que reclamar. Estou aqui e vivo, para começar. Além disso, sinto-me um abençoado porque faço o que amo em um bom lugar. Se estiver saudável, tenho tudo”, resumiu o armador, durante a reapresentação do time.

Nesse sentido, o Hornets já tem uma novidade a comemorar. Uma questão tão simples quanto o objetivo de Ball, mas essencial também. O jogador, depois de anos, revelou que encontrou equipamentos protetivos que está satisfeito em utilizar. Nessas férias, pela primeira vez, ele reconheceu que se sentiu confortável com uma proteção nos tornozelos. O próprio LaMelo admite que foi uma “evolução” importante.

“Eu sabia que precisava usar alguma coisa ali, mas não me sentia bem. De que adianta usar uma proteção que ainda vai te deixar dolorido ou incomodava? Não fazia sentido. Mas encontrei uma proteção que funciona para mim. Que não é tão ruim assim. Achei uma boa, então acho que o meu problema está resolvido”, cravou o jovem, conhecido por ser sucinto com as palavras.

Ataque e defesa

Um LaMelo Ball saudável, certamente, expande o potencial ofensivo do Hornets para a temporada que se aproxima. Mas, do outro lado da quadra, o problema segue. Todos sabem que o esforço defensivo do armador precisa melhorar para que a equipe atinja um outro patamar competitivo. O técnico Charles Lee enfatiza que esse é o grande desafio, em particular, no trabalho com o jovem astro.

“LaMelo joga um basquete muito alegre, antes de tudo. Agora, nós queremos vê-lo com uma alegria competitiva em quadra. Ele precisa entender os quesitos competitivos que deve entregar todas as partidas, pois, assim, vamos solidificar bons hábitos no time. E isso porque esse garoto possui uma personalidade contagiante, faz todos quererem jogar juntos”, explicou o treinador recém-contratado.

Lee reconhece que, a princípio, Ball é um dos raros talentos que faz uma equipe jogar. Agora, ele quer que se transforme em um jogador que faça o seu time marcar também. “Por natureza, ele já faz os companheiros se unirem através dos seus passes e criação. Nós queremos que esses esforços e impacto, então, aconteçam no lado defensivo da quadra também”, concluiu.

Comprometimento

O Hornets acompanhou a offseason de Ball de perto. Não só em termos de proximidade, mas também por atenção. Por isso, está bem otimista sobre a performance do armador. O presidente de operações, Jeff Peterson, garante que a recuperação foi exemplar e não há restrições para o astro nas atividades. Mais do que isso, foi uma prova de dedicação e compromisso em tempos difíceis.

“Do ponto de vista físico, LaMelo está em excelentes condições. Teve um ótimo verão de reabilitação e, com isso, vimos o seu nível de comprometimento. Ele ficou em Charlotte as férias inteiras porque ama a cidade. Passou muito tempo não só em quadra, mas na academia também. Por isso, estou empolgado para vê-lo em quadra mais uma vez e crescendo como jogador”, projetou o executivo.

