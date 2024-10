NBA: Reforço do Spurs, Chris Paul pode ser alvo de troca

Recém-chegado no San Antonio Spurs, Chris Paul pode ser alvo de troca na NBA. O armador veterano assinou com a franquia para a temporada 2024/25 por US$11 milhões. A ideia da contratação é que ele seja fundamental no desenvolvimento do fenômeno Victor Wembanyama para tornar o time em uma força da Conferência Oeste. O próprio astro, aliás, se mostrou disposto a usar o ano para se dedicar a isso.

Por outro lado, é fato que Paul está no final de sua carreira e busca um time competitivo. Isso porque jamais conseguiu um título em sua longa carreirra na NBA. No Spurs, porém, ele sabe que não terá chances durante a temporada 2024/25. Logo, esse seria um motivo para ele mesmo pedir uma troca, segundo Tim Bontemps, da ESPN.

“Para um cara como Chris Paul […] faz sentido que ele esteja em um time que estará na disputa dentro de alguns meses. Neste ponto da carreira, ele não quer jogar em uma equipe que, independente de onde termine, não está competindo”, opinou o jornalista.

Brian Windhorst, por sua vez, acrescentou que o próprio contrato de Chris Paul com o Spurs facilita a troca. Afinal, qualquer equipe competitiva faria esforços para abrir somente US$ 11 milhões na folha salarial. “Para ser claro, San Antonio não quer que isso aconteça. Porém, há um motivo pelo qual ele quis esse valor de contrato”.

A busca por times competitivos, inclusive, tem sido comum nos últimos anos da carreira de Paul. Desde que saiu do Los Angeles Clippers, por exemplo, ele vestiu as camisas de Houston Rockets, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Embora não tenha conquistado o título, nas três ele chegou em um momento de favoritistmo na NBA.

Além disso, o veterano também vivenciou um caso similar ao que vive no Spurs. Em 2019/20, afinal, ele passou pelo Oklahoma City Thunder, que iniciava um processo de reconstrução com as saídas de Russell Westbrook e Paul George. Paul, desse modo, foi fundamental na evolução de Shai Gilgeous-Alexander e companhia, mas saiu já na temporada seguinte.

No Spurs, porém, ele parece disposto a algo diferente. Além da chance de jogar ao lado de Wembanyama, o armador aposta também em Gregg Popovich. Segundo ele, a experiência com o treinador vem sendo uma das melhores de toda a sua carreira na NBA.

“Acho que jogar para Gregg Popovich é a melhor parte dessa nova experiência. Não existe quem seja alheio ao seu trabalho de sucesso aqui em San Antonio. Eu nunca tinha trabalhado com ele na liga, mas o admirava de longe. Quando você faz uma coisa por muito tempo, como ele tem feito, existe um nível de respeito de todas as pessoas que fazem parte do negócio. Então, Pop é um desses caras”, explicou o veterano.

