Portal indica trocas para Spurs fazer antes da temporada da NBA

O San Antonio Spurs não descarta novas trocas para a segunda temporada de Victor Wembanyama na NBA. Até o momento, a franquia adicionou os veteranos Chris Paul e Harrison Barnes. No entanto, há a possibilidade de novos negócios, na tentativa de impulsionar o elenco em busca de uma vaga nos playoffs da Conferência Leste.

A equipe texana, afinal, quer aproveitar desde o início o fenômeno francês. Entretanto, diversos analistas apontam que ainda é necessário algo mais do que Paul e Barnes. Os principais comentários, aliás, dizem que o Spurs deve explorar trocas por astros que desejam mudar de time ainda nesta próxima temporada da NBA.

Pensando nisso, o site Fadeaway World listou cinco possíveis negócios para o Spurs explorar nas próximas semanas. Confira:

Jonathan Kuminga

A primeira sugestão é uma troca por Jonathan Kuminga. Para isso, o site avalia que o Spurs deveria enviar Keldon Johnson e duas escolhas de primeira rodada ao Golden State Warriors, “em troca do ala em ascensão”.

Na última temporada, Kuminga registrou médias de 16.1 pontos, 4.8 rebotes e 2.2 assistências. Desse modo, se provou como um destaque ofensivo. Além disso, é um dos melhores defensores da sua geração na NBA. Portanto, poderia formar um garrafão poderoso ao lado de Wembanyama. “Mesmo que ele não se torne um cestinha de 25 pontos, ele seria um ala de dois lados altamente produtivo para a franquia”, argumentou o site.

Brandon Ingram

A segunda sugestão é um astro que o Spurs já explorou um negócio: Brandon Ingram. Embora seja um dos principais nomes do time, o ala não tem agradado a diretoria do New Orleans Pelicans, que buscou possíveis destinos para ele durante 2024/25. Desse modo, o site recomenda que San Antonio envie Keldon Johnson, Zach Collins e duas escolhas de primeira rodada pelo jogador.

Com médias de 20.8 pontos, 5.7 assistências e 5.1 rebotes, Ingram poderia dividir o protagonismo ofensivo do Spurs com Wembanyama. “Ele é capaz de criar jogadas e de ser eficiente em arremessos após passes. Períodos de seca ofensiva poderiam ser revitalizados com o estilo imprevisível de Ingram”, argumentou o portal.

Trae Young

A terceira recomendação também é um alvo antigo do Spurs: o armador Trae Young. Destaque o Atlanta Hawks, ele também tem sido alvo de rumores na liga e não descarta uma mudança em busca de vitórias. Desse modo, para o Fadeaway World, o time do Texas teria que enviar um pacote mais completo, com Malaki Branham, Keldon Johnson, Harrison Barnes e três escolhas de primeira rodada.

Diferente dos demais, contudo, Young certamente seria uma grande adição ofensiva. Na última temporada, por exemplo, ele atingiu médias de 25.7 pontos e 10.8 assistências. Por outro lado, o lado defensivo seguiria sendo um problema.

Darius Garland

Outro armador que poderia parar no Spurs é Darius Garland. Ao fim da última temporada, o astro do Cleveland Cavaliers deixou de ser intocável pela suposta falta de entrosamento com Donovan Mitchell. Para a troca, aliás, o site acredita que San Antonio deveria enviar Keldon Johnson, Harrison Barnes, Tre Jones e duas escolhas de primeira rodada. Em contrapartida, ainda receberia Isaac Okoro.

Com médias de 18 pontos e 6.5 assistências, Garland formaria uma dupla promissora com Wembanyama. “Ele seria uma ótima opção de armador a longo prazo para os Spurs, encaixando-se bem ao lado de Wembanyama com seu jogo focado em passes. Além disso, ele pode ser um pontuador quando necessário”, garantiu o site.

Zach LaVine

Por fim, a última sugestão do Fadeaway World é Zach LaVine. Enquanto o Chicago Bulls não tem interesse na sua permanência, o ala-armador tem encontrado dificuldades na busca por um novo destino. Desse modo, o time de Illinois poderia aceitar um pacote mais barato, com Harrison Barnes, Keldon Johnson e uma escolha de primeira rodada.

Com grande talento ofensivo, LaVine também seria um bom complemento para o Spurs. O ponto negativo, porém, é seu histórico de lesões, que vem o tirando de muitos jogos nos últimos anos. Além disso, o ala-armador conta com um salário alto para o seu possível impacto no time.

