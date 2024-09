Chris Paul celebra parceria com Gregg Popovich no Spurs

A chegada de Chris Paul ao San Antonio Spurs e a parceria com Gregg Popovich e Victor Wembanyama é muito aguardada para 2024/25. É verdade que, já veterano, o armador não está em seu auge na NBA. No entanto, a união com o talento geracional francês e um dos maiores técnicos de todos os tempos segue sendo um dos cenários mais interessantes da nova campanha.

Nada, no entanto, faz os olhos de Paul brilharem tanto quanto a parceria com Popovich. Afinal, apesar de experiências na seleção dos EUA, eles viveram como rivais na Conferência Oeste ao longo de suas carreiras. Então, o jogador de 39 anos enalteceu a parceria com o treinador.

“Acho que jogar para Gregg Popovich é a melhor parte dessa nova experiência. Não existe quem seja alheio ao seu trabalho de sucesso aqui em San Antonio. Eu nunca tinha trabalhado com ele na liga, mas o admirava de longe. Quando você faz uma coisa por muito tempo, como ele tem feito, existe um nível de respeito de todas as pessoas que fazem parte do negócio. Então, Pop é um desses caras”, explicou o veterano.

O técnico nunca teve uma carreira de jogador, além de uma breve experiência no basquete universitário. Depois disso, se aventurou como assistente técnico também no mundo da NCAA até chegar ao Spurs em 1988 para ser assistente de Larry Brown.

Após uma breve passagem como assistente técnico no Golden State Warriors, entre 1992 e 1994, toda a sua carreira foi como treinador principal de San Antonio. Como resultado, é visto como um dos maiores da história da NBA.

Popovich venceu cinco títulos na liga, além de três premiações de técnico do ano. Ele também foi incluído na seleção dos 15 maiores treinadores da história da liga pela própria NBA. Além de Tim Duncan, ele é um marco de mudança para um dos maiores times de basquete do mundo.

Mas, além de ser um super técnico, Gregg Popovich também é uma pessoa exemplar, e é isso que o novo jogador do Spurs, Chris Paul, exaltou em sua recente entrevista.

“Todos falam sobre seu QI de basquete e essas coisas. É quase lendário, todos que trabalharam com ele têm ótimas opiniões. Mas, quando você olha para o respeito que ele também adquiriu como pessoa nessa liga, vê o quão especial ele é. Então, é um pacote completo. Seja como treinador, competidor ou pessoa, estou muito ansioso para jogar para ele”, concluiu.

O veterano foi uma das adições de uma franquia que quer vencer mais vezes na temporada 2024/25. Com o ano de calouro surreal de Victor Wembanyama, a equipe está tentando dar o próximo passo em direção a voltar a competir. Além de Paul, o ala veterano Harrison Barnes também chegou. Por fim, o calouro Stephon Castle, quarta escolha do Draft, também deve fornecer apoio imediato.

