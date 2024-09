Stephon Marbury: “Gregg Popovich salvou a carreira de Chris Paul”

Para o ex-armador Stephon Marbury, o técnico Gregg Popovich salvou a carreira de Chris Paul. Nesta offseason, a franquia surpreendeu a todos ao fechar a contratação do veterano. Após uma temporada discreta no Golden State Warriors, o armador de 39 anos terá a chance de jogar ao lado do fenômeno Victor Wembanyama. Segundo Marbury, a presença de Paul beneficiará o desenvolvimento da equipe texana.

“Primeiro, queria dizer o quanto Popovich foi feliz ao trazer Chris Paul. Aliás, foi genial para Paul revitalizar sua carreira. É como se ele fosse o armador mais sortudo de todos os tempos há três anos! Ele recebe grandes oportunidades. Vai ser uma parceria inacreditável [com Wembanyama]. O futuro é brilhante em San Antonio. Wembanyama será o rosto da NBA nos próximos anos. Não há dúvida sobre isso. Enfim, Gregg Popovich salvou a carreira de Chris Paul”, disse Marbury, em entrevista para Brandon ‘Scoop B’ Robinson.

Em 2023/24, Paul foi reserva pela primeira vez na carreira. Além disso, alcançou números discretos no Warriors: 9.2 pontos e 6.8 assistências, em 58 jogos. Desse modo, o vínculo entre as partes foi rompido pouco antes da abertura do mercado. Horas depois, o armador acertou um contrato de US$10,5 milhões com o Spurs, válido por uma temporada.

Publicidade

Chris Paul é 12 vezes All-Star e passou por New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, além do Warriors. Desde 2005/06 na liga, o 11 vezes All-NBA busca a chance de ganhar o seu primeiro título. Até o momento, o máximo que ele atingiu foi nas finais de 2021, quando perdeu para o Milwaukee Bucks.

Leia mais sobre Gregg Popovich e Chris Paul

De acordo com o repórter Chris Haynes, da TNT, Paul está motivado com a oportunidade no Spurs. Além disso, revelou que o veterano deu a entender que vai estar no quinteto inicial dos texanos na próxima temporada.

Publicidade

“Eu conversei com Chris. Ele está bem empolgado e motivado, antes de tudo, com essa nova oportunidade. É uma chance de voltar a ser titular, pois acredita que ainda é um titular nessa liga. Ainda acredita, mais do que isso, que pode jogar no mais alto nível. Isso sem contar que está animado para jogar ao lado de um talento como Victor Wembanyama”, contou o jornalista.

Antes do acerto verbal, Chris Paul teve uma conversa com Gregg Popovich. É bem provável, então, que o seu papel na equipe já tenha sido discutido e definido. O Spurs foi muito criticado na última temporada pela falta de um armador de ofício e provado. Certamente, o veterano supre essa lacuna. Mas, mais do que o tempo de quadra, ele quer ter uma participação ativa na construção desse jovem time.

Publicidade

“Chris teve uma ótima conversa com Gregg antes de fechar o acordo. Gregg, acima de tudo, ‘vendeu’ a cultura e o projeto da equipe. A minha aposta, por isso, é que vamos ver um jogador revitalizado, inspirado e muito motivado. Ele quer mostrar e provar a todos que, mesmo a esta altura da carreira, ainda pode competir contra os melhores”, completou Haynes.

Parceria com Wembanyama e Popovich

Durante sua apresentação oficial no Spurs, Paul se mostrou ansioso para dividir a quadra com atual novato do ano na NBA. Ao ser perguntado sobre Wembanyama, o armador falou um pouco sobre as expectativas e as impressões únicas que o francês já consegue transmitir ao redor da liga.

Publicidade

“O que posso dizer a vocês é que não há um único jogador da NBA que é mais falado por todos nós do que Wembanyama. Depois das partidas com ele, todo mundo está falando sobre isso. As pessoas refletem sobre o que aconteceu e o que enfrentaram. Então, estou muito ansioso para jogar ao seu lado. Falei com Harrison Barnes sobre como será legal ter a chance de conviver com Victor todos os dias nessa altura de nossas carreiras”, garantiu.

Além disso, Chris Paul falou sobre a parceria inédita com Gregg Popovich. Acima de tudo, o veterano revelou sua admiração pelo treinador multicampeão.

“Cara, eu admiro Popovich de longe há alguns anos. Acho que é muito engraçado que nós dois estamos na NBA há tanto tempo e nunca trabalhamos juntos. Então, acho que quando você tem tantos anos em um negócio como esse, você prova o seu valor. Não estou falando só do seu QI de basquete, mas também como pessoa mesmo. Um competidor não só no esporte, mas em todos os âmbitos de sua vida”, elogiou o veterano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA