Spurs teria Andrew Nembhard na mira para futuro na NBA

O San Antonio Spurs definiu um alvo para o futuro na NBA: o ala-armador Andrew Nembhard. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports!, a franquia monitora a situação do jogador, que renovou recentemente seu contrato com o Indiana Pacers. A ideia, portanto, é tentar uma troca em breve pelo atleta de 24 anos.

“O Spurs é um time que está monitorando uma troca por Andrew Nembhard no futuro da NBA”, informou Fischer. A ideia da franquia, aliás, é acrescentar ao elenco um armador que ainda não atingiu seu melhor momento. “San Antonio ligou para vários times da liga explorando armadores que ainda não chegaram no auge de suas carreiras”, completou.

Inicialmente, a extensão de Nembhard com o Pacers seria um entrave para o Spurs. No entanto, mais uma boa notícia para a franquia. Segundo o jornalista Nate Duncan, a renovação seria apenas uma maneira do time de Indiana manter o jogador para acumular ativos no futuro.

Publicidade

“Eu ficaria chocado se Nembhard terminasse seu contrato com o Pacers”, afirmou Duncan.

Com o contrato de US$58 milhões com Nembhard, afinal, o Pacers teria que pagar a taxa de luxo a partir da próxima temporada. Portanto, não seria uma surpresa que a franquia buscasse uma troca pelo ala-armador para acumular ativos e desafogar o teto salarial. O Spurs, neste caso, conta com condições suficientes para realizar uma proposta justa.

Publicidade

Na última temporada, Nembhard foi um dos destaques do Pacers que chegou às finais da Conferência Leste. Em 68 jogos, afinal, ele registrou médias de 9.2 pontos, 4.1 assistências e 2.1 rebotes, além de 35.7% de aproveitamento do perímetro. Nos playoffs, por sua vez, ampliou seus números para 14.9 pontos, 5.5 assistências e 3.3 rebotes.

Leia mais sobre o San Antonio Spurs!

De olho no mercado

O Spurs, aliás, não monitora somente Nembhard. A franquia, afinal, deseja mudar de postura na NBA, após passar por anos de reconstrução. A ideia é aproveitar o potencial de Victor Wembanyama o quanto antes, o cercando de jogadores que possam complementar seu jogo. Para isso, o time já adicionou os veteranos Chris Paul e Harrison Barnes, além de Stephon Castle através do Draft.

Publicidade

Desse modo, o Bleacher Report indicou que os texanos estão de olho em três nomes da NBA. Um deles é o ex-companheiro de Wembanyama na França, o ala Bilal Coulibaly, atualmente no Washington Wizards. Além disso, mantém interesse também em Anfernee Simons e Darius Garland.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA