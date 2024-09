DeMar DeRozan relembra reencontro de Kawhi Leonard com Spurs

DeMar DeRozan e Kawhi Leonard protagonizaram uma das grandes trocas recentes da NBA. Os astros, afinal, mudaram para San Antonio Spurs e Toronto Raptors, respectivamente. O movimento, que aconteceu em 2018, mudou a história de ambos os times desde então, com o multicampeão texano entrando em reconstrução, enquanto a equipe canadense alcançou seu primeiro título.

A troca entre DeMar DeRozan e Kawhi Leonard, no entanto, só aconteceu pela vontade do hoje jogador do Los Angeles Clippers. Após ser MVP das finais de 2014, o astro era cotado como o futuro da franquia texana. Porém, um histórico de lesões e desacordos sobre o processo de recuperação, além de problemas com renovação, o forçaram pedir uma troca. A torcida, claro, se sentiu traída.

O reencontro entre torcedores e Kawhi, desse modo, marcou um dia de grande rivalidade. Em seu livro, Above the Noise: My Story of Chasing Calm, DeRozan relembrou o momento. A partida aconteceu em janeiro de 2019, com o Raptors visitando o Spurs pela primeira vez desde a troca. Logo, não era um jogo normal para nenhum dos lados.

“Assim que pisamos em quadra, ficou claro que não era apenas mais um jogo. Parecia que estávamos entrando no Coliseu de Roma para uma batalha, do jeito que os torcedores do Spurs na arena estavam gritando e vaiando”, relembrou DeRozan.

Entre os jogadores, o sentimento era semelhante. Embora respeitasse o ex-companheiro, os representantes do Spurs queriam entregar à torcida a vingança. “Todos os meus companheiros que estiveram durante todo o drama com Kawhi queriam realmente vencer”, continuou.

A motivação, portanto, foi enorme para o Spurs desde o primeiro minuto. DeRozan, que enfrentaria seu antigo time, também ganhou força com o ambiente da arena. Como resultado, o astro conseguiu o primeiro e único triplo-duplo de sua carreira, enquanto o Spurs venceu por 125 a 107. Leonard, por sua vez, alcançou 21 pontos.

“Como time, nos sentimos em sintonia desde o início. Então, antes que percebesse, estávamos com 20 pontos de vantagem e ainda era o primeiro quarto. Eu tinha 20-10-5 no intervalo e terminei o jogo com o único triplo-duplo da minha carreira. Nós esmagamos eles”, acrescentou DeRozan.

Por fim, o sentimento de dever cumprido estava claro entre jogadores e torcedores. Com Raptors e Kawhi saindo derrotados, todos sentiam que uma resposta para a “traição” havia sido dada naquela partida. “Me senti bem pelos meus companheiros de Spurs. Me senti bem pelos fãs também. A torcida de San Antonio foi incrível. Não só eles amam seu time, como realmente entendem de basquete”, finalizou.

Embora o reencontro tenha sido melhor para o Spurs, a temporada terminou de uma forma melhor ainda para Leonard. O astro, afinal, liderou o Raptors a um título inédito e passou a ser a figura mais amada na cidade canadense. O amor, contudo, durou pouco, com ele assinando com o Los Angeles Clippers na agência livre.

