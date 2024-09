Spurs poderia fazer troca por ala do Pelicans

O San Antonio Spurs estaria de olho em uma troca por Trey Murphy, ala do New Orleans Pelicans. De acordo com Jonah Kubicek, do Fresno Bee, o jogador poderia ser negociado por sua equipe atual para equilibrar o teto salarial da franquia. No momento, ele ainda não assinou sua extensão de contrato de novato, enquanto espera a definição em relação a Brandon Ingram.

Em sua terceira temporada na NBA, Murphy acumulou médias de 14.8 pontos, 4.9 rebotes e 2.2 assistências pelo Pelicans. Além disso, acertou 38% nos arremessos e se consolidou como um dos melhores defensores da liga na sua posição. Portanto, se valorizou no elenco da equipe e passou a ser cotado para uma renovação.

O Pelicans, no entanto, deve adotar cautela nas negociações de contrato. Isso porque, a equipe ainda não definiu a situação de Brandon Ingram. Durante a offsesason, o jogador fez parte de diversos rumores de troca, mas nenhuma proposta se concreticou. Afinal, segundo Shams Charania, do The Athletic, ele não teve a força esperada no contrato.

Desse modo, segundo o jornalista, ele deve ficar na equipe para o começo de 2024/25. Além disso, há um desejo das duas partes em manter o “casamento” para o início da próxima campanha. Ingram, contudo, está em fim de contrato e pode assinar uma extensão se a franquia decidir por sua permanência.

E é aí que uma possível troca do ala do Pelicans pode acontecer para o Spurs. A renovação com Ingram, afinal, dificultaria a permanência de Murphy pela falta de espaço no teto salarial. O time de New Orleans, portanto, teria que realizar uma negociação, para não perde-lo de graça ao final da próxima temporada.

O Spurs, inclusive, tem condições de realizar uma proposta justa. A equipe conta com a maioria dos seus ativos no Draft e também tem jogadores para oferecer em troca para o Pelicans. Além disso, a franquia tem espaço suficiente em sua folha salarial para uma renovação com o jogador.

Em busca de reforços

O desejo por Murphy passa por uma mudança de postura do Spurs. Antes em reconstrução, a franquia agora deseja fortalecer o elenco para aproveitar o potencial de Victor Wembanyama. No momento, o time conseguiu as adições dos veteranos Chris Paul e Harrison Barnes, além de Stephon Castle através do Draft.

Desse modo, além de Murphy, o Bleacher Report indicou que os texanos estão de olho em três nomes da NBA. Um deles é o ex-companheiro de Wembanyama na França, o armador Bilal Coulibaly, atualmente no San Antonio Spurs. Além disso, mantém interesse também em Anfernee Simons e Darius Garland.

