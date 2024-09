“Kevin Garnett foi melhor que Tim Duncan”, polemiza ex-jogador do Warriors

O ex-jogador do Golden State Warriors, Nick Young, polemizou ao falar sobre Kevin Garnett e Tim Duncan. Em participação no Gil’s Arena, o ex-NBA afirmou que o ídolo do Minnesota Timberwolves foi melhor que o do San Antonio Spurs. Segundo ele, se o MVP de 2004 estivesse no time do Texas, teria a mesma quantidade de títulos que o algoz.

“Sim, Kevin Garnett foi melhor que Tim Duncan”, polemizou o ex-jogador do Warriors. “Tim era ótimo. No entanto, eu sinto que, só porque você tem conquistas e títulos, isso não significa que você seja melhor. Para mim, o time dele era melhor que o Timberwolves. Se você colocasse Garnett naquele time do Spurs, acho que ele teria o mesmo número de anéis”, completou.

É inegável que Duncan esteve acompanhado de grandes nomes durante seu tempo no Spurs. Em cinco títulos, o lendário ala-pivô contou com as colaborações de David Robinson, Manu Ginobili, Tony Parker e Kawhi Leonard. No entanto, nas cinco conquistas, o membro do Hall da Fama foi eleito MVP das finais em três.

Publicidade

Garnett, por sua vez, não contou com os mesmos companheiros no Timberwolves. Assim, sozinho e como MVP da NBA, liderou a franquia até as finais do Oeste em 2004. Por outro lado, a situação mudou quando o lendário jogador se mudou para o Boston Celtics. Com a nova equipe, ele jogou ao lado de Paul Pierce, Ray Allen e Rajon Rondo e conquistou o título da NBA em 2008.

Números

As conquistas individuais, ainda assim, favorecem Duncan na comparação com Garnett. O ídolo do Spurs, afinal, acumula dois MVPs de temporada regular. Além disso, recebeu 15 seleções para o All-Star Game, 15 times ideais e 15 seleções de defesa. Por fim, também liderou seu time a cinco títulos e venceu três MVP das finais.

Publicidade

Garnett, enquanto isso, contou com uma carreira menos premiada. Ao todo, ele foi MVP em uma oportunidade e ganhou o prêmio de Melhor Defensor da temporada. Além disso, foi para 15 All-Star Game e recebeu nove seleções para os times ideias e 12 seleções de defesa.

Leia mais sobre Duncan e Garnett!

Em números, Duncan também foi superior. Pelo Spurs, afinal, ele registrou médias de 19 pontos, 10.8 rebotes, três assistências, 2.2 tocos e 0.7 roubo. Garnett, por outro lado, teve 17.8 pontos, dez rebotes, 3.7 assistências, 1.4 toco e 1.3 roubo de bola.

Publicidade

Algoz

Além disso, Duncan ainda foi o grande algoz de Garnett na NBA. O ídolo de Timberwolves e Celtics, afinal, era conhecido por seu lado provocador dentro de quadra. Era comum, aliás, que ele conseguisse minar os adversários com seu trash talk. O lendário jogador do Spurs, contudo, nunca caiu nas palavras do adversário.

“Meu segredo era a minha malandragem. Fazer você se envolver comigo e você parar totalmente de pensar em basquete. Quando eu não conseguia isso e era apenas habilidade contra a habilidade, cara… Eu preferia que ele dissesse algo para mim. Não me desse um tapinha na bunda. Mas esse era Tim Duncan. Ele pegava e dizia: ‘ei, cara, esse foi um arremesso difícil. E eu pensava: ‘cala a boca'”, revelou Garnett.

Publicidade

Ainda assim, Garnett também garantiu que foi melhor que Duncan durante sua carreira. Assim como declarou Young, o ex-jogador afirmou que o rival se favoreceu pelos times em que jogou durante sua carreira.

“Eu acho que fui melhor. Isso é sobre características individuais. E eu acho que fui um pouco superior, um pouco mais completo do que ele. Mas acho que Timmy jogou em equipes melhores do que eu durante quase toda a carreira. Então, ele venceu muitos campeonatos e eu só um. Mas sempre me vi como um jogador melhor. É claro que isso não é uma rixa ou nada do tipo. Uma saudação a ele, aliás, e todo o trabalho e longevidade que teve em sua carreira”, afirmou Garnett.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA