Paul Pierce detalha o que motivava Kevin Garnett

Antigo companheiro de Kevin Garnett, Paul Pierce contou uma história curiosa do lendário camisa camisa 5 do Boston Celtics. Em participação na LOL Radio, o ídolo da franquia revelou que o ex-companheiro inventava situações em sua cabeça para melhorar em quadra. Um desses episódios aconteceu em Dallas, contra o Mavericks de Dirk Nowitzki, onde Garnett afirmou ter ouvido um xingamento racista.

“[Kevin Garnett] inventava coisas para se motivar”, iniciou Paul Pierce. “Nós estávamos jogando contra Dallas, em Dallas. Dirk estava destruindo o KG. Então eu estava na ala, marcando o cara no canto e após uma falta em Dirk, KG disse: ‘Mano, que p**** é essa! Ele me chamou de n***o!’ Então eu disse: ‘KG, ele não disse. Eu estava bem ali. Não, ele não disse, KG, não fala isso.’ Ele respondeu: ‘Sim, ele disse! Ele disse isso em alemão!'”, continuou.

Garnett era de fato conhecido como um dos melhores provocadores da NBA. Era comum, afinal, que ele tirasse seus adversários de jogo somente com as provocações. O alemão, contudo, se mantinha em bom nível e o lendário ala-pivô precisou “apelar” para conseguir uma brecha na partida.

A série, ainda assim, seguiu marcada pelo domínio de Nowitzki. Sem ligar para as provocações de Garnett, o MVP alemão somou 20 vitórias na carreira contra o adversário. Além disso, ele atingiu uma média de 33.3 pontos por partida na série, superando o rival.

Provocativo

Parte do DNA celta na época tinha o lado provocativo de Garnett. Em quadra, o ala-pivô costumava direcionar seu trash-talk para desestabilizar seus adversários. Um dos casos mais populares aconteceu em um confronto diante do Oklahoma City Thunder. Pivô novato, Steven Adams, precisou saber que não sabia inglês para conseguir minar o pivô celta.

“Minha confiança não era alta, cara. Então, eu não queria ser destruído. Kevin Garnett é o cara quando se trata de falar besteira”, relembrou Steven Adams. “Ele estava falando com alguém e começou a discutir com Kendrick Perkins. Então, eu estava chegando e ele disse: ‘olha para o…’, e eu apenas falei: ‘não falo inglês, mano’. Depois disso, não disse mais nada, graças a Deus. Com certeza, ele teria acabado comigo e eu teria chorado”, completou.

Além do talento, Garnett de fato esteve marcado na NBA por suas provocações. Era comum, desse modo, que a maioria dos jogadores fossem destruídos por ele em quadra somente no mental. Como exemplos, a liga recorda de Charlie Villanueva e Carmelo Anthony. No entanto, existiam aqueles também que conseguiam usar a força do lendário ala-pivô contra ele.

O duas vezes MVP Tim Duncan, por exemplo, nunca se preocupou com os “trash-talks” de Garnett. Em entrevista, o ídolo do Minnesota Timberwolves revelou que o cinco vezes campeão sempre se matinha calmo e equilibrado. Assim, era impossível tirá-lo de jogo.

“Meu segredo era a minha malandragem. Fazer você se envolver comigo e você parar totalmente de pensar em basquete. Quando eu não conseguia isso e era apenas habilidade contra a habilidade, cara… Eu preferia que ele dissesse algo para mim. Não me desse um tapinha na bunda. Mas esse era Tim Duncan. Ele pegava e dizia: ‘ei, cara, esse foi um arremesso difícil. E eu pensava: ‘cala a boca'”, revelou Garnett.

