Spurs perde titular para início temporada da NBA

Na sexta-feira (27), o San Antonio Spurs informou que começará a temporada 2024/25 da NBA sem um titular. Isso porque Devin Vassell ainda se recupera de uma cirurgia feita durante a offseason. O ala sofreu uma lesão por estresse no pé direito no final da última campanha e passou pelo procedimento para recuperar o problema.

Então, o Spurs começará a próxima temporada da NBA sem um titular importante. Vassell está fazendo atividades para poder voltar à quadra, mas nenhuma diretamente ligada ao basquete. Portanto, sua previsão de retorno ainda é incerta. A franquia não atualizará seu quadro médico até o início de novembro, indicando que ele perderá, ao menos, a primeira semana de 2024/25.

O jogador de 24 anos está afastado desde o final da última campanha por conta da fratura no pé. Então, ele teve sua melhor temporada da carreira interrompida pela lesão. Afinal, teve média de 19,5 pontos ao longo dos 68 jogos disputados, sendo 62 deles como titular. Além disso, o ala distribuiu 4,1 assistências por partida e acertou 47,2% dos arremessos de quadra, com 37,2% de aproveitamento do perímetro e mais de seis tentativas por jogo.

Desde que estreou na NBA, após ser a 11ª escolha do Draft de 2020, Vassell não tinha números tão expressivos. Já mais maduro acostumado com o perfil do técnico Gregg Popovich, ele se tornou um dos pilares da equipe. Prova disso foi o acordo de cinco anos e US$135 milhões firmado no final da última campanha.

No entanto, o novo vínculo do camisa 24 começou a vigorar apenas em 2024. Na última temporada, aliás, o atleta recebeu US$5,9 milhões em salários. Esse valor foi referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Então, ele dividirá a responsabilidade de comandar o time de San Antonio com Victor Wembanyama e o principal reforço da equipe, Chris Paul. O veterano foi contratado na agência livre para colaborar com a evolução do jovem astro francês. Da mesma forma, a experiência do armador pode impactar no jogo de Vassell que foi o segundo principal pontuador do time em 2023/24.

Ao contrário do ala, o Spurs confirmou que outros dois atletas lesionados devem estar prontos para a estreia da temporada: Zach Collins e Charles Bassey. O pivô se recuperou de uma luxação no ombro sofrida no final da última campanha. Bassey, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado do joelho em dezembro.

Por fim, o Spurs enfrentará o Dallas Mavericks na sua primeira participação da nova temporada da NBA no dia 24 de outubro. Entretanto, antes, fará cinco jogos preparatórios entre os dias 7 e 17 do mesmo mês. Os adversários serão: Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Utah Jazz, Miami Heat e Houston Rockets.

