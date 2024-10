Novato, Stephon Castle impressiona Chris Paul no Spurs: “Bom demais”

Pode-se dizer que o presente e futuro da armação do San Antonio Spurs se encontraram nessa pré-temporada. A equipe texana contratou o veterano Chris Paul nessa offseason, enquanto selecionou Stephon Castle com a quarta escolha do último draft. O experiente craque vai iniciar a campanha como titular na franquia. Ele não tem dúvida, no entanto, que o jovem possui o talento necessário para assumir a posição.

“Stephon é bom demais! Trata-se de um grande talento, em primeiro lugar. Além disso, você consegue notar quando os prospectos foram bem treinados assim que eles pisam em quadra nessa liga. E, certamente, esse menino foi bem treinado anteriormente. Eu era um bom jogador quando cheguei à NBA, mas Stephon é outra coisa”, elogiou o futuro integrante do Hall da Fama.

Castle fez a sua estreia pelo Spurs nas partidas de pré-temporada nessa segunda-feira, contra o Oklahoma City Thunder. E, em síntese, a sua atuação foi digna de um novato. Ele marcou cinco pontos em 19 minutos, com duas cestas em três tentativas. Mas teve seis erros de ataque para só três assistências distribuídas. O treinador Gregg Popovich garante que os números não fazem jus ao seu desempenho nos treinos até agora.

“Eu estou muito impressionado com Stephon. É um jovem realmente maduro, pois tem uma ótima postura em quadra. Forte, agressivo, inteligente e ‘absorve’ tudo o que nós mostramos muito rápido. Pode jogar como armador ou ala, até três posições. Então, a gente não está preocupado. Afinal, esse garoto é um dos bons”, cravou o veterano técnico.

Encaixe

A grande pergunta, por enquanto, está em como Stephon Castle pode se encaixar em uma rotação com Chris Paul. A versatilidade do jovem jogador, a princípio, ajuda na questão de tempo de quadra. Mas, ao mesmo tempo, a franquia quer desenvolvê-lo como um armador. O novato está pronto para jogar em qualquer posição e, mais do que isso, acredita que já mostrou merecer espaço.

“Acho que posso jogar com quatro jogadores de qualquer posição em quadra. Só quero tentar me encaixar porque sou um jogador flexível. Sinto que essa é a provável melhor característica para se ter no começo da carreira na NBA. Gregg, além disso, está vendo como trabalho e jogo duro. Então, ele só diz para ser o jogador que sou assim que a bola sobe”, contou o novato de 19 anos.

Castle sabe que a aquisição de Paul também aconteceu com o seu desenvolvimento em mente. Por isso, treina com a consciência de aproveitar a chance de jogar com o astro. “Dá para ver que Chris enxerga o jogo de uma forma bem diferente. Eu fico de olho em tudo o que ele faz em quadra, mesmo que não esteja explicando algo para mim. Só observar o seu jogo já me ajudou a melhorar muito”, revelou.

Mentoria

O Spurs tem um dos elencos mais jovens da liga, então Paul é um mentor natural para o elenco. Ele já disse que quer tornar o time competitivo, mas a sua função principal é ser uma referência veterana para o elenco. E, aliás, não só para Castle. Popovich conta que todos no elenco ouvem e recebem conselhos do armador. Assim, ele passou de um jogador a uma extensão do técnico em quadra.

“Chris estabeleceu uma dinâmica de mentoria com todos no elenco simplesmente porque é Chris. Possui experiência e inteligência raras, como todos sabem. Ele não conversa só com Stephon, então. Fala com todos durante as jogadas, pois a comunicação é um dos seus pontos fortes. Eu sinto que ele não só joga, mas treina o time enquanto está em quadra”, exaltou o experiente treinador.

