“Desprezei Chris Paul por muitos anos”, relambra Gregg Popovich

O San Antonio Spurs terá em 2024/25 a presença de dois futuros Hall da Fama: o armador Chris Paul e o treinador Gregg Popovich. Após anos como rivais, dois grandes gênios da NBA se unem para dar sequência à reconstrução da franquia texana. No entanto, embora hoje juntos, a relação nem sempre foi de admiração.

Em entrevista durante o Media Day, por exemplo, Gregg Popovich relevou seu sentimento antigo por Chris Paul. Segundo ele, os duelos no passado o fizeram detestar o reforço do Spurs.

“Eu detestei Chris por muitos anos. Era difícil jogar conta ele porque ele é um jogador extremamente inteligente. Seu QI de basquete é fora do comum. Sempre foi complicado porque ele pensa à frente de nós, técnicos. Você odeia jogar contra ele, mas o respeita muito”, revelou Popovich.

O sentimento, aliás, não se limitava a Popovich. Também em coletiva, um repórter comentou com Paul sobre a revelação do treinador. Na resposta, ele afirmou: “sim, o sentimento era mútuo”.

A sensação de ambos passa pela genialidade que ambos apresentaram durante suas carreiras. Popovich, afinal, comandou uma das grandes dinastias da história da NBA, sendo campeão em cinco oportunidades.

O armador, por sua vez, se consagrou como um dos maiores armadores da sua geração. Embora não tenha sido campeão, ele se tornou o terceiro de todos os tempos em assistências (11.894) e roubos de bola (2.614). Além disso, ele liderou a liga cinco vezes em assistências por jogo, enquanto foi Novato do Ano, 12 vezes All-Star, nove vezes times ideais e outras sete para os times de defesa.

Paul, ainda assim, vê a experiência com Popovich como uma das melhores de sua carreira.

“Acho que jogar para Gregg Popovich é a melhor parte dessa nova experiência. Não existe quem seja alheio ao seu trabalho de sucesso aqui em San Antonio. Eu nunca tinha trabalhado com ele na liga, mas o admirava de longe. Quando você faz uma coisa por muito tempo, como ele tem feito, existe um nível de respeito de todas as pessoas que fazem parte do negócio. Então, Pop é um desses caras”, explicou o veterano.

Com os dois nomes históricos juntos, portanto, o Spurs espera dar sequencia à reconstrução dos últimos anos. Paul, principalmente, deve ter o papel de veterano para o início de Victor Wembanyama na NBA, além de liderar um dos times mais jovens da liga, com média de 23.5 anos.

