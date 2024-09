“Chris Paul vai fazer Victor Wembanyama muito melhor”, avisa lenda da NBA

Uma das grandes histórias da temporada que está por vir é a parceria de Chris Paul e Victor Wembanyama. O experiente armador, a princípio, foi a principal aposta do San Antonio Spurs na agência livre para ajudar no desenvolvimento do fenômeno francês. Mas será que vai dar certo? O lendário Gary Payton, por exemplo, acredita que os texanos trouxeram o melhor reforço possível pensando no jovem talento.

“Chris, para começar, vai fazer Victor muito melhor. Mas muito melhor mesmo. É uma questão de timing. Ele vai encontrá-lo nos pontos certos da quadra e passar a bola no momento ideal para que possa executar jogadas. Então, assim que esse menino ficar mais forte e experiente, vai ser complicado para os adversários. Será difícil pará-lo”, previu o icônico armador, em entrevista ao site The Athletic.

É verdade que a contratação vai além do plano de desenvolvimento de Wembanyama. Afinal, Paul chegou ao Spurs avisando que não está disposto a ser só um mentor. A expectativa é tornar o jovem elenco competitivo, assim como fez no Oklahoma City Thunder alguns anos atrás. No entanto, é impossível negar que a atração de San Antonio hoje é a chance de atuar com o francês.

“Victor é um desses caras sobre quem, depois da partida, os jogadores conversam no vestiário. Afinal, é estranho tentar marcá-lo ou arremessar por cima dele. Ele mostra, acima de tudo, como o basquete cresce ao redor do planeta. Eu estou muito animado para jogar ao seu lado porque não acho que exista um teto para o seu potencial”, elogiou o atleta de 39 anos.

Nunca antes

PJ Carlesimo, assim como Payton, também acredita que Chris Paul vai ter um impacto positivo enorme em Victor Wembanyama. O ex-treinador e hoje comentarista já vê o atual novato do ano como algo único. Então, o apoio de um dos melhores armadores que a NBA já viu só deve colocá-lo mais perto do seu potencial. Um potencial, aliás, que é difícil de mensurar diante do que já vimos.

“Se assistir a três jogos de Victor, por exemplo, você vai ver alguma coisa que não vai acontecer em nenhuma outra partida. É difícil pensar em quão bom ele pode ser, pois nunca vimos algo assim. A sua técnica e conquistas com essa idade são sensacionais. Caso siga saudável, pode ser um dos jogadores mais dominantes da história desse jogo”, projetou o ex-técnico do Thunder.

Mas não é só a questão física que pode se colocar no caminho de Wembanyama até o topo. Carlesimo ressalta que também vai precisar encarar uma pressão poucas vezes vista sobre um prospecto na NBA. “Estou contente por Victor, mas, ao mesmo tempo, essas expectativas em torno dele são muito altas. Nós nunca vimos ninguém assim, então vai ter que lidar com muita atenção e comentários”, ponderou.

Em três anos

Outro técnico que está impressionado com o que viu de Wembanyama é Byron Scott. O ex-jogador não teve a chance de trabalhar com o francês, mas só recebeu informações positivas de conhecidos. Enquanto isso, o que vê nos jogos do Spurs dispensa qualquer comentário. A soma da observação de quadra e do que ouve falar leva Scott a crer que não vai demorar muito para o jovem dominar a NBA.

“Todo mundo está falando sobre esse garoto. E, se Victor for tudo o que comentam em termos de ética de trabalho, vai ser espetacular. Ouvi dizer que, antes de tudo, esse garoto é muito humilde e que trabalha duro o tempo inteiro. Assim, vai ser o melhor jogador da NBA em três anos”, previu o ex-armador do Los Angeles Lakers.

