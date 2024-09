Bucks teria interesse em troca por Chris Paul

Veterano, Chris Paul acertou com o San Antonio Spurs para 2024/25, mas segundo o Jonathan Kubicek, do portal Athlen Sports, o armador poderia ir em troca para o Milwaukee Bucks durante a temporada. O jornalista aponta uma possível mudança inusitada para o jogador. Dentre os pontos levantas por ele, está uma união com o técnico Doc Rivers e uma possível disputa pelo título.

A ideia de Kubicek é de que Paul vai se tornar um jogador disponível para trocas no meio da campanha de 2024/25. Com um contrato de um ano super negociável, Paul seria a peça-chave em uma troca de atletas jovens para ambos os lados, segundo o jornalista.

“Milwaukee ganha muitas coisas com isso. Além de um super líder veterano como Chris Paul, que seria vital na tentativa de vencer um título, o Bucks também ganharia algum espaço salarial a longo prazo. O Spurs, por outro lado, recebe um jovem com provável potencial inexplorado, já que Johnson não terá minutos imediatos, e cede Cissoko, que não teve muito espaço, mesmo em um contexto de time jovem”, afirmou.

Pat Connaughton também estaria no acordo e seria uma peça vital para igualar os salários e um veterano para jogar minutos na franquia do Texas.

No momento, entretanto, não há possibilidade de que essa troca aconteça. San Antonio planeja começar a temporada com Paul e o veterano Harrison Barnes, reforçando o núcleo jovem liderado por Victor Wembanyama. Aliás, o próprio armador se mostrou bastante empolgado para jogar no Spurs e ser treinado por Gregg Popovich, em entrevista recente.

“Acho que jogar para Gregg Popovich é a melhor parte dessa nova experiência. Não existe quem seja alheio ao seu trabalho de sucesso aqui em San Antonio. Eu nunca tinha trabalhado com ele na liga, mas o admirava de longe. Quando você faz uma coisa por muito tempo, como ele tem feito, existe um nível de respeito de todas as pessoas que fazem parte do negócio. Então, Pop é um desses caras”, explicou o veterano.

No entanto, o técnico também poderia facilitar a troca de Chris Paul para o Bucks, caso ela ocorra em algum momento futuro. O jornalista relembra que o camisa 3 foi treinado por Doc Rivers, atual técnico de Milwaukee, no Los Angeles Clippers. A relação entre eles seria um trunfo para a franquia.

Vale lembrar, por fim, que Milwaukee teve interesse em Paul quando o armador estava saindo do Oklahoma City Thunder em 2020. Naquela altura, ele estava ainda mais valorizado após uma grande campanha em OKC. Por fim, ele acabou trocado para o Phoenix Suns, se tornando um rival do Bucks na final do ano seguinte.

Veja como ficaria a troca sugerida pelo jornalista:

Bucks recebe: Chris Paul e Sidy Cissoko

Spurs recebe: Pat Connaughton e AJ Johnson

