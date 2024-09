Ídolo do Bucks vai comprar parte do time na NBA

Ídolo do Milwaukee Bucks, Junior Bridgeman vai comprar 10% do time na NBA. De acordo com Michael Ozanian e Jessica Golden, da CNBC, o ex-jogador recebeu um desconto especial para o negócio. Isso porque, a franquia é avaliada em US$4 bilhões. Porém, para ele, o valor foi corrigido para US$3.4 bilhões. Portanto, o custo pela parcela deve ser de US$340 milhões.

O ídolo da equipe passou toda sua carreira como jogador da NBA no time do Bucks, com exceção de uma temporada no Los Angeles Clippers. No entanto, ele não foi selecionado pelo time no Draft. Oitava escolha pelo Los Angeles Lakers, o ex-ala fez parte do pacote que a franquia da Califórnia enviou por Kareem Abdul-Jabbar.

Com a franquia, foram dez temporadas e 711 partidas, entre 1975 e 1987. O número de jogos, aliás, foi por mais de 30 anos a maior marca da história do time. Somente em 2023, Giannis Antetokounmpo o superou, enquanto Khris Middleton assumiu a segunda posição recentemente. Como resultado, ele teve sua camisa número 2 aposentada pela franquia.

Atualmente, Bridgeman é proprietário das revistas Ebony e Jet. Além disso, durante sua carreira como empresário, encontrou sucesso no setor de fast food e como distribuidor de engarrafamento da Coca-Cola. Segundo a ESPN, sua fortuma é avaliada em, aproximadamente, US$600 milhões.

Com a compra de parte do Bucks pelo ex-jogador, essa será a segunda vez recente que a equipe passa por uma venda. Em abril do ano passado, afinal, o antigo co-proprietário, Marc Lasry, vendeu sua parte da franquia (25%) para Jimmy e Dee Haslam, donos do Cleveland Browns. Na época, ele recebeu cerca de US$875 milhões.

A venda de parcelas ou totalidades das franquias, aliás, aumentou principalmente na última década. Também em 2023, por exemplo, Matt Ishbia adquiriu o Pheonix Suns por US$4 bilhões. O valor é a maior negociação de uma equipe na história da NBA.

Antes, o maior valor pertencia a Joe Tsai, que comprou o Brooklyn Nets por US$2.3 bilhões em 2019. Próximo, está o negócio que garantiu Tilman Fertitta como dono do Houston Rockets em 2017, por cerca de US$2.2 bilhões. Por fim, em 2014, o empresário Steve Ballmer adquiriu o Los Angeles Clippers por US$2 bilhões.

Mais recentemente, o grupo proprietário do Boston Celtics indicou a venda da equipe. Até o momento, ninguém se interessou oficialmente pelo time, enquanto o processo deve começar em 2025. A expectativa é de que a mudança de proprietários aconteça até o segundo semestre de 2028.

