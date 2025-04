Chandler Parsons fala sobre polêmica com Austin Reaves

A torcida do Los Angeles Lakers criticou muito o ex-jogador e hoje analista Chandler Parsons, que “subestimou” Austin Reaves. Em um vídeo, ele garantiu que o ala-armador teria médias de 15 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em 2024/25 após a troca de Luka Doncic. Os fãs relembraram a declaração em meio ao bom momento do ala-armador.

Parsons se defendeu no programa Run It Back. Ele apontou que sua projeção não era baseada em qualquer opinião ruim sobre Reaves, mas sim com seu espaço diminuindo com a chegada do craque do Dallas Mavericks.

“Eu não imaginava isso como um insulto. São 15 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em um time que já tinha LeBron James e ainda passou a contar com Luka Doncic. Para mim, o grande ponto é que a chegada de Luka tiraria volume ofensivo de Reaves. Acho que foi isso que os torcedores do Lakers não entenderam. Mas de alguma forma os números dele melhoraram e aí você tem que dar 100% do crédito para Austin”, afirmou o analista.

Muitos também previram o mesmo quando o acordo de Luka Doncic e Anthony Davis aconteceu. Afinal, o camisa 77 é um dos jogadores mais polarizadores da bola em toda a NBA. LeBron também tem destaque nesse sentido, e muitos imaginavam que de fato Reaves teria que assumir um outro papel.

Por fim, a grande maioria tem errado. Nos últimos dez jogos, por exemplo, suas médias são fantásticas. Ele produz 25.7 pontos, 6.1 assistências, 5.2 rebotes e 1.4 roubo de bola por partida. Isso tudo com uma bela eficiência de 52% nos arremessos.

Mas ao que tudo indica, apesar de alguns torcedores bravos, Austin Reaves não levou a opinião de Chandler Parsons como maldade. O analista revelou que ambos se encontraram antes de um jogo de Los Angeles, e que o camisa 15 não ficou bravo nem nada do tipo.

“Conversei com ele sobre isso e ele mesmo não levou como um insulto. Mas as pessoas que não o conhecem como pessoa levaram. Por fim, ele é um ótimo garoto e está se divertindo. Sempre foi um jogador eficiente, inteligente e duro, que luta por cada ação. Eu realmente pensei que seus números cairiam com Luka, mas ele tem se desenvolvido ainda mais no sistema de JJ Redick. Ainda está recebendo muitos toques na bola, ainda sendo muito eficiente. Acima de tudo, créditos para ele”, concluiu Parsons.

A ascensão do jogador nas últimas semanas tem sido um ponto chave para o Lakers se sustentar na briga pelos playoffs e subir na tabela. Mesmo com um longo período sem LeBron James, por exemplo, ele ajudou Luka Doncic a segurar o time e as vitórias vieram. No último sábado, por exemplo, foi o cestinha da vitória decisiva da franquia sobre o Memphis Grizzlies, que colocou Los Angeles novamente em posição de mando de quadra.

Desde então, muitas discussões tem sido levantadas. Seja sob seu papel, números ou até comparação com outros jogadores como Norman Powell e Payton Pritchard. Reaves está em alta e em pauta.

