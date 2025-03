Analistas discutem quem é melhor entre Austin Reaves e Norman Powell

Um debate ganhou as redes sociais dos EUA nos últimos dias. A discussão é sobre quem é a melhor terceira opção dos times de Los Angeles: Norman Powell ou Austin Reaves. Tanto o destaque do Los Angeles Lakers quanto o do Los Angeles Clippers estão em grande temporada nas suas carreiras. Então, o ex-jogador Lou Williams, que defendeu as duas franquias, resolveu dar sua opinião sobre o tema.

Williams foi ídolo no Clippers, com diversos prêmios de sexto homem do ano e uma longa passagem. Por outro lado, ficou apenas uma temporada no Lakers, também atuando como reserva. Hoje, é analista na Fan Duel TV. E para ele não há discussão: Norman Powell está muito à frente de Austin Reaves.

“Eu espero que as pessoas entendam minha opinião e levem em uma boa. Afinal, isso não é uma critica ou um ataque ao Austin Reaves. Mas sejamos sinceros aqui, algumas pessoas o pintam como a melhor terceira opção da NBA. Mas ele não é nem em Los Angeles, já que prefiro Norman Powell. Eu aposto que a maior parte das pessoas escolheria Powell ao invés dele”, cravou Williams.

O ex-jogador, apesar disso, voltou a falar sobre não estar criticando Reaves por conta da opinião e o elogiou, citando sua importância no Lakers.

“Acho que algumas comparações não fazem sentido às vezes. Mas gosto muito de Reaves como jogador também. Como disse antes, achar Powell melhor do que ele não é uma crítica. Para o Lakers, ele é uma excelente terceira opção ofensiva. Por fim, isso é tudo o que importa”, concluiu o ex-jogador.

A temporada de ambos tem sido relevante, com um aumento no papel em times liderados por LeBron James e Luka Doncic no Lakers, além de James Harden e Kawhi Leonard no Clippers.

Reaves tem médias de 19.6 pontos, seis assistências, 4.5 rebotes e 1.2 roubo de bola em 34.6 minutos por partida. Além disso, ele acerta 36.4% de suas bolas de três. Ele foi armador do time em um momento em que D’Angelo Russell foi para o banco e depois trocado. Desde o acordo de Luka Doncic, segue sendo importante, sobretudo, desde a lesão de LeBron James.

Os números de Powell são ainda melhores. Afinal, ele produz 23.2 pontos, 3.4 rebotes, 2.1 assistências e 1.3 roubo de bola em 32.5 minutos. Em um time com Harden, Kawhi e Ivica Zubac, ele é o líder em pontos. Além disso, tem 42.3% nas bolas de três. Ele chegou a ser cogitado até mesmo para o All-Star Game de 2024/25, mas não conseguiu a vaga.

A discussão chegou nas torcidas, e desde então, muitos fã do Lakers tem defendido Reaves enquanto os fãs do Clippers defendem Powell. No fim, para a maioria, estamos falando de duas das melhores terceiras opções ofensivas da NBA.

