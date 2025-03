Analista da NBA torce por final entre Cavaliers e Lakers em 2025

O analista da ESPN, Stephen A. Smith, revelou que torce para que Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers façam a final da NBA nesta temporada. A declaração ocorreu durante o programa Get Up. Segundo o comentarista, o motivo seria o astro LeBron James. Afinal, o maior cestinha da história da NBA é o grande ídolo do Cavs, mas hoje está em Los Angeles.

“A minha final ideal da NBA neste ano seria entre Cavaliers e Lakers. Imaginem Cleveland ganhando o Leste, e o Lakers superando o Oklahoma City Thunder no Oeste. Portanto, com LeBron James enfrentando o Cavaliers. Imaginem o Cavs, liderado por Donovan Mitchell, derrotando LeBron, em Cleveland, para conquistar o título. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que é possível. Caramba, eu adoro essa ideia!”

Cavs e Lakers vivem temporadas distintas. O time de Ohio faz a melhor campanha da liga, em 2024/25, com 56 vitórias em 67 jogos. Portanto, um aproveitamento notável de quase 84%. Além disso, lidera a Conferência Leste com folga, já que possui sete triunfos a mais que o Boston Celtics, atual campeão da NBA. Quanto aos números, é o líder em eficiência ofensiva e o quinto na defensiva.

O desempenho da franquia de Cleveland, acima de tudo, é histórico. Até hoje, a melhor campanha do Cavaliers na NBA foi em 2008/09, com 66 vitórias e 16 derrotas. Na época, a equipe era liderada em quadra por LeBron James, mas caiu para o Orlando Magic nas finais do Leste. Desse modo, o time precisa de 11 triunfos nas 15 partidas restantes para quebrar a marca.

Os angelinos por sua vez, cresceram de produção após a trade deadline. Ou seja, depois que recebeu Luka Doncic em troca com o Dallas Mavericks. Desde a chegada do craque esloveno, o Lakers venceu 13 dos 19 jogos que disputou. Aliás, com Doncic e LeBron juntos, o Lakers perdeu apenas três de 11 partidas. Hoje, o time de Los Angeles ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste, mas com apenas duas vitórias a menos que o vice-líder Houston Rockets.

LeBron no Cavs

Primeira escolha do Draft de 2003, LeBron James atuou no Cavaliers por 11 temporadas. O veterano, inclusive, nasceu em Akron, cidade que fica a apenas 55 quilômetros de Cleveland. Ou seja, ele estava em casa. Além disso, LeBron liderou a equipe ao título inédito da NBA, em 2016.

James, aliás, detém vários recordes do time de Ohio. Além de ser o maior cestinha do Cavaliers, ele é o primeiro em: bolas de três convertidas, rebotes, assistências, roubos de bola, triplos-duplos, minutos em quadra e jogos disputados. Portanto, o craque é o maior jogador da história da equipe. Não é exagero afirmar que o Cavs se tornou uma franquia relevante após a chegada de LeBron James.

Caso o desejo de Stephen A. Smith se torne realidade, James disputaria a final da NBA para evitar a conquista do Cavaliers e, ao mesmo tempo, levantar o segundo troféu de campeão pelo Lakers. Ou seja, uma espécie de “roteiro de filme” que muitos fãs da liga gostariam de acompanhar.

Vale lembrar que, no título de 2020, LeBron enfrentou outra ex-equipe na final da NBA: o Miami Heat. Pela equipe da Flórida, o maior cestinha da história da liga atuou por quatro anos e conquistou os seus dois primeiros títulos (2012 e 2013).

