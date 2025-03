O Lakers realmente salvou a temporada da NBA após as trocas?

O Los Angeles Lakers brigava na zona do play-in quando decidiu que era o momento na temporada para iniciar as trocas na NBA. Depois, quando Luka Doncic chegou em negociação com o Dallas Mavericks, a equipe rapidamente subiu de patamar. Antes mesmo da estreia do armador, já indicavam que o time poderia brigar por algo mais sério em 2024/25.

Mas isso caiu quando o Lakers desistiu de uma das trocas mais polêmicas da trade deadline, a de Mark Williams. No entanto, ainda assim, era algo muito claro: o time ia receber muito mais atenção da mídia por causa da dupla LeBron James e Luka Doncic. Mais de um mês depois disso, é fácil dizer que rendeu frutos, pois a equipe está na segunda posição do Oeste.

Embora ainda tenha mais um mês de temporada regular da NBA, quando um time ganha muitas posições em pouco tempo, fica claro que está dando certo. Mas as polêmicas acompanham, claro.

Recentemente, Kendrick Perkins, comentarista da ESPN, disse que o Lakers salvou a temporada da NBA. Afinal, a equipe conseguiu juntar um dos melhores jogadores de todos os tempos com um astro que briga pelo MVP todo ano.

Só que Charles Barkley, da TNT, não gostou do que Perkins disse e o atacou. Para Barkley, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder deveriam ter mais atenção.

Até aí, tudo bem. Mas estamos falando de um time era o sétimo na estreia de Dorian Finney-Smith, em uma das trocas que o Lakers fez na atual temporada da NBA, com 18 vitórias e 14 derrotas.

Não que o Lakers fosse um lixo, como Barkley chegou a dizer, mas tinha chances reais de ir aos playoffs da NBA. Vencer, o papo é outro. A disputa seria muito mais difícil, enquanto a diretoria estava atrás de bons defensores no mercado.

Anthony Davis pedia por um pivô, pois queria deixar de jogar na posição. Por várias vezes, ele falou isso abertamente. Ao mesmo tempo, a direção recebia uma proposta do Mavericks. Sem cumprir o desejo de Davis, o Lakers fechou uma das trocas mais insanas da história da NBA e, de fato, mudou sua temporada.

Mas Perkins acredita que isso, por si só, fez o Lakers mudar a NBA atual.

Se ele falava de nível de atenção e mais buscas pela liga, ele não está errado. Enquanto a NBA passa por um momento turbulento com a audiência na TV, o Lakers fez os EUA prestar mais a atenção em seus jogos.

Não por menos, o jogo entre Lakers e Mavericks teve a maior audiência da atual temporada. Tudo ali envolvia uma narrativa, um erro de um time ao querer se livrar de um astro geracional por um plano de curto prazo. Sem loucuras, tá? Não existe plano algum de levar a franquia para Las Vegas. Foi apenas burrice da direção de Dallas.

Então, de certa forma, Perkins está muito certo. As trocas na trade deadline da NBA mudaram o cenário da liga. E, sim, o Lakers faz parte disso.

Lakers após as trocas

Se em 29 de dezembro, o Lakers era o sétimo no Oeste, desde então, o time melhorou muito na atual temporada. São 22 vitórias e sete derrotas após a chegada de Finney-Smith, com 75.8% de aproveitamento. Mas fica ainda melhor a partir do momento em que Doncic chegou.

Após a negociação pelo esloveno ser anunciada, o Lakers venceu 12 dos últimos 14 jogos na NBA. Ou seja, 85.7%.

Claro que estamos falando de um período curto, de pouco mais de um mês, mas o Lakers mudou muito desde o primeiro jogo da temporada. Chegou a um segundo lugar que ninguém imaginava.

Mas isso faz do Lakers favorito a título da NBA?

A pergunta é retórica. Não faz. Apesar de existir uma grande melhora na atual temporada, é apenas um começo muito promissor após as trocas.

E neste sábado, o Lakers terá mais uma chance de se provar, justamente contra o atual campeão da NBA, o Boston Celtics. Uma derrota não tira do time o grande momento, pois são oito vitórias consecutivas. Mas vencer o Celtics duas vezes na temporada (ganhou em 23 de janeiro por 117 a 96) pode aumentar o barulho.

