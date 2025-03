Camisas de Michael Jordan e Kobe Bryant da NBA podem superar R$110 milhões

Antigas camisas que Michael Jordan e Kobe Bryant usaram na NBA serão leiloadas neste mês de março e o valor pode chegar a R$110 milhões. A informação é de Will Stern, do cllct.com, site especializado em leilões e itens de colecionadores.

Então, se tratando de dois dos melhores e mais adorados jogadores da história da liga, não faltarão interessados. Os tênis usados por Kobe no jogo em que acertou dois lances livres após romper o tendão de Aquiles foram leiloados por US$800 mil, por exemplo. Além disso, camisas de Jordan já ultrapassaram a marca dos milhares de dólares também.

As camisas leiloadas agora serão a primeira de Jordan em seu jogo inaugural na pré-temporada de 1984 e a utilizada por Kobe em seu primeiro jogo na liga, em 1996. Segundo Stern, a expectativa é de que ambas as peças passem a marca dos US$110 milhões de dólares.

Dessa forma, em sua estreia, Jordan anotou 18 pontos numa vitória. Já Kobe, não pontuou, mas jogou apenas seis minutos.

Assim, o Sotheby, grupo que irá realizar o leilão, emitiu uma nota sobre os itens. “As primeiras camisas de carreira na NBA de Michael Jordan e Kobe Bryant não são apenas memorabilia; são símbolos duradouros da ambição, habilidade e determinação que definiram suas carreiras lendárias. São tão raras quanto se é possível ser”.

“Camisas de estreia são itens únicos de momentos que todo atleta experienciou só uma vez em sua carreira, tornando esses itens muito especiais. É o momento onde, enfim, se tornam profissionais”, completou.

Os leilões acontecem em um momento em que as “memorabilias de novato”, itens do início da carreira das estrelas, estão em seu auge em termos de preço, segundo a Sotheby. A casa de leilões informa que o item mais caro desse tipo já vendido foi um cartão de beisebol Topps de 1952 de Mickey Mantle, arrematado por US$12.6 milhões em agosto de 2022.

Assim, não será a primeira vez que camisas de Kobe e Jordan vão a leilão por milhões de dólares. Em 2023, uma camisa autografada de Kobe Bryant de sua temporada de MVP em 2007/2008 foi vendida por US$5.8 milhões.

Foi a segunda camisa de basquete mais valiosa já vendida, de acordo com a Sotheby, que também intermediou essa venda. A mais valiosa foi uma utilizada por Michael Jordan nas finais da NBA de 1998, arrematada por US$10.1 milhões em setembro de 2022.

