Negado pelo Lakers, Mark Williams pode deixar Hornets em troca

Após o fracasso com o Los Angeles Lakers, Mark Williams segue no mercado de troca da NBA. O pivô vai para o último ano de seu contrato de calouro na próxima temporada. Então, de acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, o Charlotte Hornets ainda deseja negociá-lo.

“Mark Williams é mais um nome para ficar de olho na offseason devido à elegibilidade para extensão”, informou Scotto.

Na trade deadline, Williams foi a peça central de uma troca entre Hornets e Lakers. Na época, o time de Los Angeles buscava um pivô após a saída de Anthony Davis para o Dallas Mavericks. Assim, enviou Dalton Knecht e Cam Redissh, além de uma escolha de primeira rodada, pelo jogador de Charlotte.

Publicidade

Dias após, porém, o Lakers cancelou a troca por Williams. Na época, a franquia afirmou que ele foi reprovado nos exames médicos. O time não especificou as falhas do pivô no processo. Ainda assim, é de conhecimento de toda a NBA o histórico do jogador com as lesões. Na carreira, por exemplo, ele perdeu mais de 60% dos duelos na sua carreira.

Na época do negócio, o agente de Williams contestou o Lakers. Segundo o empresário Jeff Schwartz, o motivo da troca ter sido cancelada não foi justo.

“O sentimento comum, após consultar vários médicos de renome nacional, é que o Los Angeles Lakers não deveria ter reprovado Mark Williams em seu exame médico na troca”, afirmou Schwartz, após a troca.

Publicidade

Leia mais!

Da mesma forma, Williams também contestou a versão do Lakers. De acordo com ele, seu físico durante a troca estava dentro do padrão. Como exemplo, Williams citou a atuação pelo Hornets em 5 de fevereiro, quando ele jogou por 25 minutos diante do Milwaukee Bucks, pouco antes do negócio.

“Eu não acho que tinha reprovado no meu exame físico. Isso nem passou pela minha cabeça. Na noite em que fui trocado, joguei muitos minutos. Não achei que isso fosse possível de jeito nenhum. Desde que voltei no começo do ano, joguei partidas com muitos minutos. Então, não sei o que levou a essa decisão. Acho que isso cabe a eles”, afirmou o pivô, após o cancelamento da troca para o Lakers.

Publicidade

Desde o fracasso na troca com o Lakers, Mark Williams jogou seis partidas pelo Hornets. Assim, registrou duplo-duplo em quatro delas, com médias de de 15.6 pontos, 9.9 rebotes e 1.2 toco por partida na atual temporada da NBA.

Apesar das boas atuações, ainda assim, o Hornets ocupa a 14ª posição da NBA. Assim, na busca por uma nova reformulação do elenco, pode não renovar com Mark Williams, que tem uma opção de US$ 6.3 milhões para 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA