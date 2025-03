Kevin Durant explica bate-boca com técnico do Suns: “Não entendem”

O Phoenix Suns conquistou uma vitória crucial para manter-se na disputa por uma vaga no play-in do Oeste. O time chegou a ficar 20 pontos atrás no marcador, mas reagiu e derrotou o Los Angeles Clippers em casa. Mesmo assim, não foi uma rodada de pauta positiva no Arizona. Depois do jogo, o foco das entrevistas coletivas foi um bate-boca entre Kevin Durant e o técnico do Suns, Mike Budenholzer.

“As pessoas veem uma imagem na televisão ou uma declaração e já ‘forçam’ narrativas. Tratam como se não tivéssemos esse tipo de interação o tempo inteiro. Mas isso ocorre porque não sabem e entendem a dinâmica da nossa relação. Somos dois competidores que, antes de tudo, desejam fazer tudo da forma certa. E, por isso, nós somos firmes quando discordamos”, disse o craque, após o triunfo por 119 a 117.

A discussão entre Durant e Budenholzer ocorreu ainda no primeiro quarto de partida. Os dois discordaram, a princípio, de uma chamada ofensiva do técnico. Tiveram uma troca de palavras mais ríspida e, quando tentou sair da confusão, o jogador teve o seu braço agarrado pelo treinador. Ele soltou-se e seguiu se afastando, enquanto voltava a bater boca com o veterano.

“Mike permite que eu seja um jogador que expressa a minha opinião. A gente só discute porque nos importamos com as vitórias. Então, estou feliz que o resultado vai fazer com que toda essa besteira fique em segundo plano. Afinal, eu sei que todo mundo mal pode esperar para falar de nós. Apontar dedo para algo normal e dizer que é a razão de não vencermos”, acusou o futuro membro do Hall da Fama.

Amizade

Assim como Kevin Durant, o técnico do Suns também viu a discussão como algo normal. Budenholzer confirmou o motivo do bate-boca e reforçou o discurso do craque depois da partida. O treinador revelou que interações menos “amistosas” são comuns no dia a dia do esporte, então não representam nenhum tipo de mal-estar. Além disso, agarrar o ala pelo braço não deveria ser motivo de problematização.

“Kevin e eu somos velhos amigos, então a gente se toca para conversar. Sem problema. Se não me engano, nós discordamos sobre uma movimentação ofensiva. Eu queria uma coisa, mas ele imaginava outra. Esse tipo de discordância é a beleza do basquete e, por isso, digo que não foi nada demais mesmo. Aliás, a sua energia e postura hoje foram incríveis”, elogiou o experiente técnico.

Budenholzer garante que a discussão com Durant foi, no fim das contas, algo positivo. Afinal, representa a vontade de ambos em fazer o time virar a situação da temporada. “Esse tipo de coisa, em síntese, só mostra que Mike e eu estamos tentando acertar os rumos do time. Somos só duas pessoas comprometidas em tentar vencer partidas”, concluiu.

Classificação

A vitória dessa terça-feira dá um fôlego para o Suns, mas a equipe segue longe de uma situação confortável. O time agora está três jogos atrás do Dallas Mavericks, que, hoje, ficaria com a última vaga do Oeste no play-in. Faltam só 20 partidas para a temporada regular terminar, então o tempo joga contra. Mas Durant prega que o elenco não pode entrar em quadra de olho nos adversários.

“Nós não podemos focar na tabela de classificação. A gente precisa viver o momento, ou seja, focar no que está em nossa frente. A próxima posse de bola é a mais importante. Eu adoraria vir aqui e dizer que essa vitória vai nos impulsionar a uma boa sequência e, assim, nos colocar nos playoffs. Mas não podemos focar tão à frente, pois não podemos nos dar a esse luxo”, finalizou o craque de 36 anos.

