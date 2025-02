Kevin Durant explica a Draymond Green motivo de rejeitar troca

Uma das grandes notícias da trade deadline foi que o Phoenix Suns queria trocar sua grande estrela. A diretoria da franquia resolveu abrir mão de Kevin Durant para ter Jimmy Butler, mas a troca caiu por terra e o astro não foi para o Golden State Warriors se reunir com Draymond Green e Stephen Curry. Em uma participação no podcast do ex-companheiro, ele explicou a decisão.

“Eu não queria me mudar, e entendo por que querem me trocar. Simples assim, é negócio, mas, para mim, olhando a situação… Prefiro jogar a temporada e, se essa for a decisão que eles quiserem tomar na offseason, então resolvemos isso”, disse Durant.

Uma saída na intertemporada é provável. Afinal, segundo Shams Charania, da ESPN, o Suns deve tentar trocar o astro após a atual temporada.

O craque ainda reconheceu as narrativas e histórias que viriam com a troca, mas reiterou que o motivo de querer permanecer em Phoenix foi justamente querer como as coisas se desdobrariam por lá. No entanto, ele não deve estar feliz com a decisão. Isso porque o Suns tem apenas duas vitórias nos últimos dez jogos e saiu até mesmo da zona de classificação ao play-in.

Draymond Green e Kevin Durant fizeram história em San Francisco. Isso porque disputaram três finais, com dois títulos, em três anos. Os dois se juntaram após o Warriors vencer o Oklahoma City Thunder, então time de Durant, em 2016. Depois disso, o astro se reuniu aos craques de Golden State, formando um dos times mais dominantes da história.

Na época de sua saída para o Brooklyn Nets, porém, a percepção pública era de que o motivo seria justamente uma má relação com Green. Os dois chegaram até mesmo a brigar em quadra numa partida em 2019, contra o Los Angeles Clippers. No último lance do jogo, o camisa 23 tentou o arremesso, ao invés de passar a bola para Durant.

A trade deadline foi movimentada para o Phoenix. Jimmy Butler era o grande desejo, mas para isso teriam que trocar Bradley Beal ou Kevin Durant, abrindo espaço salarial. Beal, com sua cláusula de proibição de troca, não saiu, e Durant disse que não renovaria seu acordo com o Warriors, time interessado nele. Dessa forma, o Suns ficou sem Butler, que acabou indo justamente para Golden State.

O Warriors, enquanto isso se deu bem desde chegada de Jimmy Butler. Desde a chegada do craque, o time do técnico Steve Kerr venceu seis das oito partidas com o ala. Assim, entrou de vez na zona do play-in, com 31 vitórias e 27 derrotas.

