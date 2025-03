NBA: Jaren Jackson Jr vira problema no Grizzlies

O Memphis Grizzlies confirmou o desfalque de Jaren Jackson Jr. na NBA. O craque da franquia sofreu um entorse de 2º grau no tornozelo esquerdo na partida da última segunda-feira (3). Assim, a equipe médica informou que ele será avaliado semanalmente, mas sem prazo para retorno.

Jackson sofreu a lesão no início do primeiro quarto do duelo entre Grizzlies e Hawks. No lance, Dyson Daniels roubou uma bola e tentou uma bandeja no contra-ataque. Após tentar bloquear, o ala-pivô de Memphis sofreu a torsão e caiu na quadra. Ele ainda levantou, mas não suportou a dor e foi para os vestiários.

A ausência de Jackson Jr. atrapalhou o Grizzlies, que estava também sem Ja Morant. Ainda assim, a franquia conseguiu manter o ritmo até o terceiro quarto, quando liderava por 107 a 101. O destaque, até então, era Desmond Bane, que terminou o jogo com 35 pontos, dez pontos e dez rebotes.

Bane, no entanto, ficou sobrecarregado sem Jaren Jackson Jr. O ala-armador, afinal, errou suas três últimas tentativas dos três pontos. Além disso, no último lance da partida, ele partiu para o ataque e cometeu um turnover após a roubada de bola de Dyson Daniels. O jogador do Hawks, então, passou para Caris LeVert marcar uma bandeja e vencer o jogo.

Após a partida do Grizzlies na NBA, Bane admitiu que poderia ter admistrado melhor o relógio.

“O relógio estava acabando, mas, tínhamos dois jogadores fazendo bloqueios. Então, não senti que havia muito espaço pelo lado direito. Acabei atacando pela esquerda e foi mérito do Daniels, que fez uma grande jogada”, comentou o ala-armador do Grizzlies na NBA.

Luke Kennard, enquanto isso, tirou o peso de Bane na jogada. De acordo com ele, a lesão de Jackson Jr. desfalcou o ataque do Grizzlies na partida. Como resultado, os defensores puderam neutralizar com mais facilidade o camisa 22.

“Quando você perde um cara como Jaren Jackson, obviamente perde muita produção e a atenção que ele atrai de vários defensores quando está quadra. No entanto, não podemos abaixar a cabeça. Sei que os caras que temos neste vestiário vão encontrar um jeito de dar a volta por cima”, garantiu o veterano.

Até a lesão, Jaren Jackson Jr. era o grande nome do Grizzlies na NBA. Selecionado para seu segundo All-Star Game, o ala-pivô tem médias de 22.7 pontos, sendo um recorde na carreira, além de 1.3 roubo e 1.6 toco, sendo um dos favoritos ao Defensor do Ano.

O Grizzlies, por fim, ocupa a quarta posição do Oeste, com 38 vitórias e 23 derrotas. Porém, a lesão de Jackson Jr se soma a três derrotas seguidas na NBA. Ou seja, o time vive uma fase ruim na reta final da temporada.

