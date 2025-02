Jogo da revanche de Luka Doncic tem maior audiência da NBA

Luka Doncic venceu o jogo de reencontro com o Dallas Mavericks na NBA. O astro do Los Angeles Lakers terminou a partida com um triplo-duplo e derrotou sua antiga equipe por 107 a 99. No entanto, o duelo entre o esloveno e o Mavs não foi histórico apenas para o camisa 77.

Isso porque, a NBA registrou o jogo com maior audiência da temporada. Segundo Joe Pompliano, a partida entre Lakers e Mavericks registrou 2.5 milhões de espectadores na TV aberta dos EUA. A noite de abertura de 2024/25, aliás, não foi considerada, uma vez que costuma sempre ser o recorde de qualquer campanha.

A revanche de Luka Doncic com o Mavericks, desse modo, vai na contramão do que vem acontecendo na NBA. Nos últimos anos, a liga tem visto uma queda de fãs nas televisões dos EUA. Embora no restante do mundo este não seja o caso, analistas, dirigentes e o comissário Adam Silver têm visto a perda de espectadores como um problema.

Para Doncic, enquanto isso, o jogo é uma resposta aos dirigentes do Mavericks. Após liderar a franquia às finais da NBA, o craque esloveno foi surpreendido com a troca para o Lakers. Como justificativa, o GM do Mavs, Nico Harrison, explicou que estava preocupado com as condições físicas do armador.

O jogo da NBA, no entanto, terminou com uma grande atuação do ex-Dallas. Em 35 minutos, o craque teve 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. A atuação, aliás, mostrou um Doncic dos tempos de Mavericks, que conseguia conduzir o ataque com maestria.

“Foi tão estranho [enfrentar minha antiga equipe]”, relatou Doncic. “Houve momentos em que senti que não sabia o que estava fazendo. No entanto, estou feliz que conseguimos a vitória”, completou.

Após o jogo, desse modo, LeBron James reconheceu Luka Doncic como a cara do Lakers na NBA. Enquanto no passado era o responsável por conduzir suas equipes, o camisa 23 assumiu que o esloveno é agora a “cara” da franquia de Los Angeles.

“Acredito que, para que sejamos, no fim das contas, o time que queremos ser com Luka aqui, ele precisa ter a bola. Além disso, precisa ser capaz de nos colocar todos na posição certa. Precisa ser ele mesmo. Os sete anos que vimos dele na NBA. Queremos esse Luka”, reforçou LeBron.

