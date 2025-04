LeBron James revela “missão” do Lakers no fim da temporada

O Oklahoma City Thunder reina absoluto no topo do Oeste, com a melhor campanha da conferência já garantida. Mas, em seguida, o que reina é o caos. Afinal, menos de seis jogos separam a sete equipes que estão abaixo do líder. Ou seja, um time ainda pode ser o segundo colocado ou ter que disputar o play-in. O Los Angeles Lakers está nesse “bolo” e, por isso, LeBron James tem uma meta clara para o fim da temporada regular.

“Nessa temporada, em particular, tudo está bem apertado no Oeste. Parece que todas as posições mudam a cada rodada. Não vejo a classificação sempre, mas todo mundo fala sobre quem está em qual posição. A missão do nosso time é assegurar uma vaga direta nos playoffs e, assim, não ter que disputar o play-in. Então, entendemos o que está em jogo”, revelou o veterano, após a vitória contra o Houston Rockets.

A meta de LeBron, a princípio, está bem encaminhada para o Lakers. Afinal, a equipe ocupa a quarta posição do Oeste e está mais perto de subir para o TOP 3 do que cair uma colocação. Tem “confortáveis” 2,5 jogos de frente em relação ao Minnesota Timberwolves. O ala Dorian Finney-Smith, mesmo assim, admite que não consegue deixar a tabela de lado.

Publicidade

“Eu poderia vir aqui e dizer alguma mentira, mas vamos ser sinceros: todos estão de olho. Todo mundo está atento e olhando a classificação todos os dias. A concorrência está equilibrada demais, então cada partida importa agora. O que a gente quer é não jogar o play-in, acima de tudo”, cravou o especialista defensivo.

Leia mais sobre LeBron James

Urgência

O Lakers, a princípio, só precisa de cinco vitórias nas sete partidas finais para se garantir nos playoffs sem depender de nenhum outro resultado. Mas não é uma tabela simples. O time, para começar, já recebe a visita do Golden State Warriors nessa quinta-feira. Além disso, ainda terá outra visita do Rockets e enfrenta o Thunder duas vezes. A vaga parece encaminhada, mas James cobra foco máximo do elenco.

Publicidade

“Nós sabemos que temos que jogar com senso de urgência agora. Há muita experiência de pós-temporada em nosso vestiário, mas isso não nos garante nada. A questão é que um lance pode ser a diferença entre vencer e perder uma série de playoffs lá na frente. Por isso, temos que atuar com mais urgência, responsabilidade e uma postura mais física. Isso é o mais importante”, cobrou o craque.

Mas, ao mesmo tempo em que pede intensidade, James também prega uma postura de moderação. Um momento que dá pouca margem de erro exige mais disciplina e menos imediatismo. “Não importa o que aconteça em uma partida, você não pode ficar muito animado ou desanimado. E, se seguirmos o nosso plano de jogo, vamos nos dar uma chance de vencer sempre”, assegurou.

Publicidade

Marcação

A boa notícia é que, para LeBron James, o Lakers fecha a temporada com a vaga direta se atuar como contra o Rockets. Foi uma partida dura, mas, com o apoio dos fãs locais, os angelinos cederam só 98 pontos e derrotaram o vice-líder da conferência. Com isso, diminuiu a diferença para a segunda posição. O ala quer que a equipe leve a atuação contra os texanos como um padrão para os próximos duelos.

“Eu acho que tivemos uma atuação defensiva muito boa. Estávamos focados em nosso plano de jogo, então sabíamos o que precisava ser feito. Houston havia vencido 13 das últimas 14 partidas. Talvez, era a equipe mais ‘quente’ da liga no momento. Por isso, a gente sabia que precisava dominar no lado defensivo para derrotá-los. E foi isso o que fizemos”, elogiou o futuro membro do Hall da Fama.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA