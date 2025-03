Cavaliers tem marca histórica pela primeira vez sem LeBron James

Pela primeira vez em 55 anos na NBA, o Cleveland Cavaliers alcançou uma marca histórica sem LeBron James. Na noite de domingo (30), a equipe de Ohio venceu o Los Angeles Clippers e chegou a 60 vitórias em uma temporada. Em sua história, o Cavs havia chegado ao feito duas vezes, ambas com o camisa 23.

O recorde sem LeBron representa um feito importante para o Cavaliers. O astro, afinal, é reconhecido como o grande nome na história da franquia, mas deixou o time há seis anos. Desse modo, alcançar a marca mostra que a equipe consegue seguir sua história sem o ídolo, como reforça o pivô Jarrett Allen.

“Quer a gente goste ou não, LeBron é o rosto desta cidade e fez muito por ela”, afirmou o pivô do Cavaliers. “Então é difícil se desprender dessa imagem ou dos recordes, das conquistas feitas com ele aqui. Estamos tentando fazer algo especial e, espero, podermos conseguir”.

Publicidade

Antes de 2024/25, a última vez que Cavaliers tinha atingido a marca de 60 vitórias foi em 2009/10. Naquele ano, o time de Ohio terminou com 61 vitórias e 21 derrotas. O melhor recorde da franquia, aliás, aconteceu no ano anterior, com 66-16. As campanhas foram as duas últimas da primeira passada de LeBron pelo Cavs.

Embora o feito seja importante, o Cavaliers tem tentado se desvincular de LeBron há um tempo. Desse modo, nos últimos anos, montou um quinteto talentoso por meio de trocas e Draft, sendo liderado por Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Allen. Desse modo, o primeiro resultado aconteceu no ano passado, quando venceu a primeira série de playoffs sem James desde 1993.

Publicidade

Leia mais!

“Desde que cheguei aqui, tudo tem sido um passo à frente. Algo melhora a cada ano”, completou Allen.

A marca histórica sem LeBron James, por fim, é uma surpresa para o técnico do Cavaliers. Apesar de ser um treinador experiente, Kenny Atkinson chegou a Cleveland para seu primeiro ano sob o comando da jovem equipe. Ainda assim, tem liderado o time à primeira posição do Leste, à frente do campeão Boston Celtics.

Publicidade

“Meu objetivo interno era ver como poderíamos melhorar em relação ao ano passado, mesmo que com uma ou duas vitórias a mais. Este time elevar seu nível e superar isso de forma expressiva é algo que impressiona. Ainda podemos fazer mais. Essa marca não é o objetivo final, mas é hora de respirar fundo e celebrar”, finalizou o técnico do Cavaliers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA