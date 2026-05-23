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Destaque, Jared McCain fala sobre troca para Thunder

Armador foi trocado do 76ers para o Thunder na trade deadline

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Jared McCain Thunder troca
Reprodução / X

A troca por Jared McCain tem sido um diferencial para o Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA. No Jogo 3 das finais do Oeste, o armador marcou 24 pontos, sendo mais do que toda a segunda unidade do San Antonio Spurs. Desse modo, ele foi primordial para ajudar na vitória por 123 a 108, que colocou o atual campeão da liga à frente na série.

Após o duelo, Jared McCain falou sobre a troca que o levou a Oklahoma City. Apesar da forma surpreendente como ele deixou o Philadelphia 76ers, não há qualquer chateação sobre o negócio. Além disso, o armador contou que não está tentando provar nada para sua antiga equipe.

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“Nunca é para provar que alguém estava errado. Eu tento manter uma uma visão positiva e gosto de provar que as pessoas ao meu redor estavam certas. Elas realmente acreditam em mim. Então, gosto de provar que elas tinham razão. Não importa o que aconteça, eu saí em troca, mas sempre tento manter o otimismo”, disse McCain.

Jared McCain ainda demonstrou gratidão a Daryl Morey, antigo presidente do 76ers. O ex-dirigente foi o responsável por trocá-lo em fevereiro, mesmo após selecionar o armador na 16ª posição do Draft de 2024. O jogador, assim, optou por apenas lembrar que Morey o fez chegar à NBA.

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“O Daryl ainda é o cara que me selecionou. Desse modo, sempre vou ter carinho por ele por isso. Ele confiou em mim, acreditou o suficiente para me escolher na 16ª posição. Então, serei eternamente grato por isso, não importa o que aconteça”, concluiu McCain.

A troca para o Thunder ainda ajudou Jared McCain a impulsionar a carreira na NBA. Após enfrentar graves lesões no 76ers, o armador vive o melhor momento da carreira, sendo peça importante de Oklahoma City nos playoffs da NBA. No Jogo 3 das finais do Oeste, ele saiu do banco e marcou 24 pontos em 27 pontos.

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“McCain tem confiança de playoffs“, disse o técnico do Thunder, Mark Daigneault. “É claro que isso não significa que ele sempre vai jogar bem. Porém, quer dizer que ele é capaz de aguentar os golpes e continuar batendo. Então, hoje, com certeza, ele mostrou que tem capacidade para fazer isso”.

Por fim, com McCain em alto nível, o Thunder busca ser campeão da NBA pelo segundo ano seguido. Aliás, após a grande atuação do armador, o time abriu 2 a 1 na série contra o San Antonio Spurs, que vale vaga nas finais de 2026. Portanto, Oklahoma City precisa de duas vitórias para retornar à decisão.

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