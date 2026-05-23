Boletim de rumores e trocas da NBA (23/05/2026)

Bem-vindo à edição de 23 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings “ameaça” Knicks por renovação de Mitchell Robinson

Mitchell Robinson vai ser agente livre do New York Knicks assim que a temporada terminar. Vários jornalistas dizem que a renovação de contrato, a princípio, será uma prioridade do time. Mas, se surgirem concorrentes, a negociação pode se complicar. E tem gente de olho. Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Post, uma franquia da conferência Oeste quer a contratação do pivô.

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“O Sacramento Kings é uma ameaça para tentar Mitchell de Nova Iorque. Afinal, o GM Scott Perry é um grande fã desde a época do draft. Ele fazia parte da direção do Knicks, aliás, quando selecionaram o pivô. A equipe ainda não tem espaço na folha salarial, mas pode abrir para fazer uma oferta competitiva”, contou o repórter. Robinson registrou médias de 5,7 pontos e 8,8 rebotes nesta campanha.

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Timberwolves prioriza acordo para manter Ayo Dosunmu

O armador Ayo Dosunmu chegou ao Minnesota Timberwolves em fevereiro e foi um encaixe imediato. Por isso, em três meses, ele já caiu nas graças de todos na franquia. O problema é que, em julho, o time vai ter que provar isso na prática, com um novo e lucrativo contrato. Mas o presidente da equipe, Tim Connelly, está convicto de que manter o atleta deve ser uma prioridade.

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“Ayo, certamente, é o nosso agente livre mais importante neste ano. Ele é um atleta que acompanhávamos de muito longe e gostávamos do que víamos. Isso mudou um pouco assim que veio para cá. Vê-lo de perto, trabalhando no dia a dia, fez com que a gente mais do que gostasse. Passamos a amá-lo”, contou o executivo de Minnesota.

Pistons deve negociar extensão prévia com Ausar Thompson

Ausar Thompson foi um dos destaques da ótima defesa do Detroit Pistons durante a temporada. O jovem ala tem as suas limitações ofensivas, mas já é um dos melhores marcadores de perímetro da liga. E, por isso, a equipe não quer risco de perdê-lo. De acordo com Hunter Patterson, do site The Athletic, o time vai negociar uma extensão prévia com o titular.

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“Detroit vê Ausar como uma das bases do seu elenco, então vai tentar fechar um acordo prévio com o garoto nesta offseason. Ninguém nega que os seus recursos ofensivos não são tão refinados, mas o seu impacto defensivo é incrível. Ele somou 53 roubos de bola e tocos, por exemplo, em 14 jogos nos playoffs”, contou Patterson.

Celtics não teria pressa para extensão com Jaylen Brown

Poucas pessoas sabem, mas Jaylen Brown vai ser elegível a mais uma extensão prévia de contrato nos próximos meses. O astro do Boston Celtics pode negociar uma adição de dois anos e US$139 milhões. Com isso, o vínculo entre as partes chegaria até 2031. Mas a chance desse acordo acontecer agora é muito pequena. Segundo Brian Robb, do grupo Booth Newspapers, não há discussão na franquia sobre esse negócio.

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“Brad Stevens não tem pé atrás com extensões, mas dar esse volume de dinheiro para um atleta está longe de ser fácil. Aliás, é um compromisso que também pode prejudicar o seu valor em trocas. Então, não há nenhum senso de urgência na organização quanto a isso. Não espere que essa extensão esteja entre as prioridades de Boston nessa offseason”, noticiou o setorista da equipe.

Brown acabou de finalizar a melhor temporada de sua carreira e chegou a ser visto como um candidato ao prêmio de MVP da liga. Ele ainda tem três anos de contrato vigente em uma extensão de US$304 milhões que assinou em 2023.

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Em transição

– O veterano Joe Ingles, para começar, confirmou a sua saída da NBA para voltar ao basquete australiano. E os rumores estavam certos, pois o atleta de 38 anos assinou vínculo mesmo com o Melbourne United.

– Jaxson Hayes não é um dos jogadores favoritos da torcida do Los Angeles Lakers, mas está em alta conta na equipe. Nos bastidores, a expectativa é que o pivô seja um dos primeiros atletas a acertarem a renovação de contrato com o time.

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– Enquanto isso, Guerschon Yabusele já começa a gerar interesse entre os times da Euroliga. O ala francês, que não deve seguir no Chicago Bulls, estaria nos planos do Dubai Basketball para a próxima temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 23/05, você lembra de Ian Clark? Pois o ex-atleta do Golden State Warriors é o novo reforço dos Cangrejeros de Santurce, de Porto Rico.