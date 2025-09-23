Boletim de rumores e trocas da NBA (23/09/2025)

Bem-vindo à edição de 23 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pistons desponta como favorito para manter Malik Beasley

Malik Beasley já avisou que, depois de uma offseason difícil, caminha para definir o seu próximo time. Mas, no fim das contas, ele tem grandes chances de não ir a lugar algum. O ala-armador disputou a temporada passada pelo Detroit Pistons e uma renovação, a princípio, é o cenário mais provável. Segundo Omari Sanfoka, do jornal Detroit Free Press, o time do Michigan é o favorito para manter o jogador.

“Eu sei que Malik, se tiver uma possibilidade, adoraria seguir em Detroit. Não sou o seu agente, então não posso garantir que a negociação está em andamento. Mas existe um interesse. Não tenha dúvidas de que o jogador vai priorizar renovar o contrato, pois há um carinho especial”, contou o repórter. Beasley foi um dos finalistas do prêmio de melhor reserva da liga na última temporada.

Jovem francês é principal candidato para troca no Knicks

O New York Knicks vive um pequeno drama enquanto entra na reta final da offseason. A franquia precisa abrir vagas no elenco por causa dos vários jogadores já com contratos garantidos. A preferência do time seria negociar Ariel Hukporti ou Tyler Kolek, mas quem deve sair é outro jogador. De acordo com James Edwards, do site The Athletic, o grande candidato a troca do elenco é Pacome Dadiet.

O ala-armador francês é quem mais atrai atenção de outras equipes, apesar de só ter 18 jogos pelo Knicks na carreira. Ele tem 20 anos e, por isso, seria uma aposta interessante para elencos em reconstrução. A expectativa é que as saídas em Nova Iorque permitam que os veteranos Landry Shamet e Malcolm Brogdon fiquem em Nova Iorque.

Sem time, Dalano Banton vira alvo de gigantes europeus

O ala-armador Dalano Banton é um dos melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado da liga. Mas isso não deve durar muito tempo. Pois, se está fora do radar dos times da NBA, alguns dos principais clubes europeus já monitoram o jogador. Segundo Sotiris Vetakis, da rede SNDA, os gregos do Olympiacos estão entre os interessados.

O atleta de 25 anos ganhou destaque nas últimas duas temporadas, enquanto atuava pelo Portland Trail Blazers. Mas, mesmo depois de fins de campanha muito fortes, saiu dos planos da franquia do Oregon. Em quase 100 jogos disputados pela equipe, Banton registrou médias de 10,9 pontos, 2,9 rebotes e 2,8 assistências.

Kings crê que Jonathan Kuminga quer jogar em Sacramento

Quanto mais o tempo passa, mais parece que Jonathan Kuminga vai ficar no Golden State Warriors. Mas todos já sabem que isso vai acontecer, se ocorrer, a contragosto. Ninguém teria mais certeza disso do que a direção do Sacramento Kings. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, a franquia crê que o jovem quer mudar de ares para reforçar o seu time.

“Sacramento segue como um dos interessados em Jonathan, mas as suas ofertas não devem mudar. Fontes ligadas à equipe, afinal, trabalham com a impressão de que o jogador quer atuar lá. O Warriors, por enquanto, dispensou todas as conversas para negociá-lo para outro time. No entanto, isso sempre pode mudar antes do início da temporada”, reportou Amick.

Kuminga foi selecionado pelo Warriors na sétima posição do draft de 2021, mas nunca se consolidou dentro do time. Na última temporada, ele anotou 15,3 pontos e 4,6 rebotes em 47 jogos disputados.

Em transição

– O veterano Montrezl Harrell, para começar, está de saída do basquete australiano. O Adelaide 36ers negocia a rescisão do contrato porque o pivô lida com sanções por violar política antidoping quando atuava na China.

– Ricky Council IV, enquanto isso, está sem time na NBA mais uma vez por um motivo inusitado. O ala-armador de 24 anos tinha um acordo fechado com o Brooklyn Nets, mas, de forma inesperada, a franquia voltou atrás e desistiu.

– O ala-armador Talen Horton-Tucker, por sua vez, assinou vínculo com os turcos do Fenerbahçe. As partes já tinham um acordo há dias, mas o atleta adiou a assinatura à espera de uma proposta de última hora dos EUA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 23/09, você lembra de Zoran Dragic? Pois o ex-atleta do Phoenix Suns vai disputar a próxima temporada com a camisa do KK Split, da Croácia.

