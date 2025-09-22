Heat evita troca para ajudar LeBron James no Lakers

O Miami Heat deve barrar uma troca com o Los Angeles Lakers de LeBron James. O time da Califórnia teria muito interesse no ala Andrew Wiggins desde o início da offseason da NBA. No entanto, segundo um executivo da NBA revelou ao Lakers Daily, é pouco provável que a franquia da Flórida libere o jogador para o rival.

O motivo da decisão seria uma mágoa de Pat Riley com LeBron James. Isso porque o presidente do Heat ainda não teria engolido a decisão do astro do Lakers de deixar Miami há mais de dez anos. Desse modo, ele não estaria disposto a ajudar o veterano na tentativa dele de conquistar mais um título na NBA.

“Eu ficaria chocado se Pat Riley fizesse essa troca com o Los Angeles Lakers“, disse o executivo da NBA, que não foi revelado pelo site. “Você realmente acha que ele quer ajudar LeBron James? Pat ainda está irritado com ele por ter deixado Miami. Então, eu não vejo nenhuma chance disso acontecer”.

James passou quatro anos da carreira com no Miami Heat. Entre 2010 a 2014, o astro viveu o auge dele na NBA com a camisa do time da Flórida, com dois títulos e dois prêmios de MVP. No entanto, após uma derrota nas finais para o San Antonio Spurs, ele decidiu deixar a equipe para voltar ao Cleveland Cavaliers.

A decisão de LeBron, na época, não agradou o presidente do Heat. Isso porque Riley investiu muito para juntar o craque com Dwyane Wade e Chris Bosh, na expectativa de que pudesse conseguir mais títulos na NBA. Então, mesmo uma década depois, ele ainda estaria magoado com o seu antigo jogador.

Desse modo, é pouco provável que o Heat libere Andrew Wiggins para ajudar LeBron James a vencer mais um título com o Lakers. Até então, vários rumores apontavam que os dois times estavam tentando um acordo. Foi assim por toda a agência livre da NBA, mas voltou a ganhar forças nas últimas duas semanas.

O ala do Heat, inclusive, é visto como uma peça que pode contribuir nesta tentativa do Lakers. Afinal, mesmo com LeBron e Luka Doncic, o time angelino ainda conta com umas lacunas que precisam ser preenchidas para colocá-lo como favorito. A qualidade de Wiggins, desse modo, poderia ajudar a preencher esses pontos fracos.

Na temporada passada, Wiggins vestiu as camisas do Golden State Warriors e do Heat na NBA. Entre as duas equipes, assim, ele teve médias de 18 pontos, 4.5 rebotes e 2.6 assistências, além de um roubo e 0.8 toco.

